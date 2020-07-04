Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе

Абдулманап Нурмагомедов
Фото: Getty Images
На траурном событии присутствовали родственники, спортсмены и глава Чеченской республики.
Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап похоронен на кладбище родного села Кироваул Кизилюртовского района.
«Его похоронили в Кировауле. Было не так много людей, родственники, приехали спортсмены с Москвы. Был также и глава Чечни Рамзан Кадыров», – цитирует РИА «Новости» главу села Ильяса Хазиева.
Смешанные боевые искусства
Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба
8 ЧАСОВ НАЗАД
- 57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.
- 13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.
- 3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве.
Пройти Афган и подарить миру 27 чемпионов мира. Не стало отца Хабиба Нурмагомедова
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Смешанные боевые искусства
Уткин – про Нурмагомедова-старшего: «Полагаю, он был очень счастливым человеком»
13 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства
Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба
8 ЧАСОВ НАЗАД
По теме