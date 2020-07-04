Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе

На траурном событии присутствовали родственники, спортсмены и глава Чеченской республики.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап похоронен на кладбище родного села Кироваул Кизилюртовского района.

«Его похоронили в Кировауле. Было не так много людей, родственники, приехали спортсмены с Москвы. Был также и глава Чечни Рамзан Кадыров», – цитирует РИА «Новости» главу села Ильяса Хазиева.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.

13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.

3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве.

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