«Вас будет не хватать, мистер Нурмагомедов». UFC скорбит по смерти отца Хабиба с остальным миром

Главные соперники Нурмагомедова соболезнуют его утрате.

3 июля скончался Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер чемпиона UFC Хабиба. Мир смешанных единоборств прощается с великим наставником и посылает соболезнования семье погибшего.

Главный антагонист Хабиба Конор Макгрегор написал полное уважения прощание: «Потеря отца, тренера и преданного поклонника спорта. Мои соболезнования, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов».

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Директор промоушна Дэйна Уайт опубликовал трогательный ролик, в котором Хабиб говорит об огромной роли отца в его успехе. «Вас будет не хватать, мистер Нурмагомедов», – подписал видео Уайт.

«Мои искренние соболезнования тебе и твоей семье, Хабиб. Сохраняй силу духа, приятель. Большой респект твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первом ряду, когда мы, надеюсь, подеремся», – написал Тони Фергюсон.

«Так печально услышать новость о легенде Абдулманапе Нурмагомедове. Мне очень жаль, Хабиб. Твой отец ушел в другой мир с сердцем, полным гордости, зная, что ты сохранишь его наследие», – отреагировал Джастин Гэтжи.

Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз тоже выразил соболезнования. «Все мы бог, и к нему мы вернемся», – метафорично заключил Али.

Соцсети UFC тоже не остались в стороне: «Искренние соболезнования семье Нурмагомедовых в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.

13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.

3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве.

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