«Вас будет не хватать, мистер Нурмагомедов». UFC скорбит по смерти отца Хабиба с остальным миром

Абдулманап Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Главные соперники Нурмагомедова соболезнуют его утрате.
3 июля скончался Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер чемпиона UFC Хабиба. Мир смешанных единоборств прощается с великим наставником и посылает соболезнования семье погибшего.
Главный антагонист Хабиба Конор Макгрегор написал полное уважения прощание: «Потеря отца, тренера и преданного поклонника спорта. Мои соболезнования, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов».
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе
Директор промоушна Дэйна Уайт опубликовал трогательный ролик, в котором Хабиб говорит об огромной роли отца в его успехе. «Вас будет не хватать, мистер Нурмагомедов», – подписал видео Уайт.
«Мои искренние соболезнования тебе и твоей семье, Хабиб. Сохраняй силу духа, приятель. Большой респект твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первом ряду, когда мы, надеюсь, подеремся», – написал Тони Фергюсон.
«Так печально услышать новость о легенде Абдулманапе Нурмагомедове. Мне очень жаль, Хабиб. Твой отец ушел в другой мир с сердцем, полным гордости, зная, что ты сохранишь его наследие», – отреагировал Джастин Гэтжи.
Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз тоже выразил соболезнования. «Все мы бог, и к нему мы вернемся», – метафорично заключил Али.
Соцсети UFC тоже не остались в стороне: «Искренние соболезнования семье Нурмагомедовых в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова».
- 57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.
- 13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.
- 3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве.
Пройти Афган и подарить миру 27 чемпионов мира. Не стало отца Хабиба Нурмагомедова
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере