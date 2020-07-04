«Его смерть будет уроком – сказали носить маску, надо этому следовать». Роднина – об отце Хабиба

Не самый приятный посыл экс-фигуристки.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о смерти отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа.

«Я представитель классических видов спорта, и драки – не мое, извините. Но это никак не отменяет того факта, что ушел достойный человек, я знаю о его достижениях. Единоборства – это часть духовного, культурного кода Кавказа, азиатских стран, и мы не имеем права говорить, что хорошо, а что плохо – только что нравится, а что нет. Он прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и был примером для многих, жаль, что он так рано ушел. Думаю, его смерть будет для многих уроком.

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Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов», – цитирует Роднину «СЭ».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.

13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.

3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве.

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