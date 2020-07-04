Появилось видео с Кадыровым на похоронах отца Хабиба

Нурмагомедов поблагодарил Рамзана Ахматовича за визит и почтение к отцу.

Инстаграм-аккаунт news095 опубликовал видео с похорон Абдулманапа Нурмагомедова, на котором видно, что на траурной церемонии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Руководитель республики выразил соболезнования сыну тренера, бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову и всем присутствующим. Спортсмен поблагодарил Кадырова за визит и почтение к отцу, а также за помощь в его переводе на лечение в Москву.

Смешанные боевые искусства «Его смерть будет уроком – сказали носить маску, надо этому следовать». Роднина – об отце Хабиба 11 ЧАСОВ НАЗАД

Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Похороны прошли в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, где жил тренер.

Пройти Афган и вырастить 27 чемпионов мира. Не стало отца Хабиба Нурмагомедова

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства «Вас будет не хватать, мистер Нурмагомедов». UFC скорбит по смерти отца Хабиба с остальным миром 13 ЧАСОВ НАЗАД