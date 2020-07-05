Депутат нанял бойца UFC для убийства казака. Киллер тренировался с Емельяненко и умер под следствием

Весьма необычный триллер в самом обыкновенном месте.

Говорят, единственное отличие кино от реальности в том, что хороший фильм обязательно имеет смысл. Путь героев на экране – система, ее прописал автор. В то же время реальная жизнь – череда бесконечных случайностей, которые наш мозг упорядочивает, чтобы не рехнуться. Человек подчиняет жизнь иллюзии контроля этой случайности, годами планирует, но все меняет единственный неудачный день на работе, не выброшенное вовремя мусорное ведро, один диагноз онколога. Нет в мире никакой борьбы добра и зла – воюют только случайность и система.

Например, боец ММА Амар Сулоев всю жизнь прожил так, будто в ней есть правила. И умер, веря в это. Но сперва – за 40 лет до своей смерти, – Амар родился: только эта цепочка гарантированно работает без случайностей. 7 января 1976-го Амар появился на свет в армянском поселке Калинино, немного погодя занялся борьбой и атлетикой, а в 17 лет ушел в кикбоксинг. С юных лет Сулоев возводил карьеру в спорте – для бедных парней с юга это лучший способ подняться со дна.

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С конца 1990-х Амар бился за анапский клуб «Легион», которым руководил самый успешный тренер города Андраник Ашугян. Но дело шло так себе: три поражения в первых пяти боях в смешанных единоборствах. У Амара была цель – стать звездой боев без правил – и задача на пути по ее осуществлению – попасть в крупный заграничный продакшн. Поэтому улыбчивый и скромный парень, заботливый сын и брат должен был стать машиной боли в ринге. Молодой боец собрался и выдал серию из 12 побед. В 1999-м выиграл Кубок России по панкратиону, через год – взял титул на чемпионате мира по валетудо в Бразилии.

Амар Сулоев Фото: From Official Website

После побед в России и Бразилии Амара заметили в клубе Red Devil Fighting Team, где тренировался сам Федор Емельяненко. Учиться у лучших – было одним из правил Сулоева, поэтому несколько лет он тренировался и боролся с Федором. Благодаря звездному партнеру по спаррингам Амар выдал серию из восьми побед и в 2002-м наконец заслужил контракт от UFC.

Задачу Амар выполнил, но цели пути все равно не достиг. Его система сломалась о случайность. Первый бой в США он проиграл Чаку Лиделлу решением судей. Сулоев с недовесом в четыре кило дрался все три раунда. «Этот парень умеет держать удар», – сказал позже Лидделл. Он знал, о чем судит: после победы над Амаром Чак за пять лет пять раз досрочно выиграл нокаутами в UFC. Во втором бою против Фила Барони Сулоев дважды остановился в секунде от победы. После отменного нокдауна рефлекторно врезал коленом сопернику, стоящему на четвереньках, – запрещенный прием. А чуть позже вместо добивания провел прием на руку, но поскользнулся, получил нокдаун и девять добивающих ударов. Барони показывал пальцем на лежащего соперника и смеялся, а Амар не мог понять – как его тело, идеальная машина боли, сломалось о такую случайность? Это был неудачный день на работе, который меняет жизнь: после второго поражения UFC попрощался с бойцом из России.

Сулоев выиграл 11 из следующих 14 боев в М-1, Pride и Bodog. Амар победил звезд джиу-джитсу Дина Листера и Мурило Бустаманте, нокаутировал будущего претендента на титул UFC Юшина Оками. Но ничего близкого к возвращению в главный промоушн не было. Случай сломал систему и повернул путь героя. В 2008-м Амар завершил карьеру с неплохими показателями (+24,-7) и занялся бизнесом в Анапе.

Бывший боец открыл несколько маленьких кафе, агентство недвижимости и помогал родному клубу, где начал карьеру спортсмена. Но денег было мало, а долги росли. В 2013 году к Амару обратился с предложением другой бизнесмен из Анапы Сергей Зиринов. Это очень известный человек в регионе: доктор экономических наук, депутат заксобрания Краснодарского края, владелец люксовых отелей, аквапарков, развлекательных комплексов. И это в 39 лет.

Зиринов тоже верил в систему, и она подвела его всего раз – когда какая-то тетка решила выбросить мусор февральским утром 2013-го. Но до этого все работало исправно. В конце 80-х его мать и дядя основали первый в Анапе коммерческий ресторан «Золотой пляж». В 97-м дядю убили, и бизнес возглавил племянник Сергей, который быстро расширил предприятие.

Как позже утверждали в суде прокуроры, Зиринов брал свое жестко. В 2002-м он устранил двоих конкурентов – мужа и жену Садовничьих. Сергей пригласил их в пустой ресторан, где начальник охраны, бывший омоновец Дмитрий Сапожников застрелил гостей в спину и потом закопал в винограднике. А в 2004-м Зиринов разобрался с предпринимателем Салманом Набиевым: бизнесмена из машины расстрелял тот же Сапожников. Это случилось, когда на магазин «Товары для детей» Набиева депутату пожаловалась местная семья.

В предвыборных буклетах Сергея красовался президент Дмитрий Медведев на одном из его пляжей, а в отелях бесплатно отдыхали главы судов Южного региона и даже председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Короче, Сергей все держал очень крепко – и бизнес, и политику, и пистолет Макарова.

С Амаром Сулоевым депутат познакомился на тренировке в зале – Сергей еще и КМС по боксу. Амару нужны были деньги, а Зиринов, как позже утверждало следствие, как раз готовил еще одно грязное дело: убить заместителя городского казачьего атамана Николая Нестеренко. Оружие снова взял Сапожников – осталось подыскать водителя.

Утром 22 февраля 2013 года во дворе дома 211 на улице Ленина на заднем сиденье в «Фольксвагене-Гольф» расположился Дмитрий Сапожников с бесшумным автоматом «Вал» в руках. А за рулем сидел Амар и размышлял о безумии русской действительности: вчера ты боец ММА в самом крутом промоушне мира, а сегодня идешь убивать казака в Анапе.

Но вот к подъезду подъехала «Тойота» Нестеренко. Все сразу же пошло мимо плана. Водитель казака по фамилии Жук припарковался неудобно, закрыв идущего домой босса от киллеров. Сулоев и Сапожников просидели в машине еще час. Амар психовал, а охранник был уверен: за все эти годы их с Зириновым система ни разу не дала сбоя. Если бы он только знал про старушку, которая в эту же секунду поняла – самое время вынести мусор. Нестеренко спокойно вышел из подъезда и сел на пассажирское сиденье «Тойоты», а Сапожников открыл огонь из бесшумного «Вала», застрелив водителя и ранив в плечо казака. В этот момент старушка с ведром пересекла линию огня и вынудила киллера прервать стрельбу на несколько секунд, которых раненому Нестеренко хватило для побега.

Весной полиция арестовала Зиринова, Сулоева и других людей, якобы задействованных в преступлениях. Оказалось, всех сдал Сапожников, которого выследили полицейские. Вся империя депутата Зиринова, весь работающий без сбоев механизм его бизнеса пошли к черту из-за одного мусорного ведра. Такова версия следствия.

Но быстро вскрылось, что все не так однозначно. На видеозаписях с места преступления не видно лиц, а несколько свидетелей утверждали, что за рулем сидел блондин, а не армянин Амар. Следствие допустило кучу производственных ошибок в деле.

Амар Сулоев стремительно худел на скудном питании в СИЗО, а его адвокаты разрабатывали отличную систему защиты клиента с большими шансами на победу. Но когда мощный боец сбросил 22 кг и начал харкать кровью, система опять потеряла всякий резон. Суд несколько суток не отпускал бойца в больницу, и каждый день в СИЗО вызывали скорую, пока Амар не потерял сознание от боли. Когда бывшего бойца все-таки привезли в клинику, анализы показали рак желудка четвертой стадии. Амара отпустили под залог в три миллиона рублей в январе 2016-го, а через полгода он умер.

Сулоев не узнал, во что превратился суд над Зириновым и остальными: у всех было надежное алиби, допрашиваемые заявляли о пытках в полиции и подтверждали побои в больнице, а большинству ключевых свидетелей даже не дали выступить в суде, а старшиной присяжных была бывшая фсбшница. Но самое главное: ни в одном из трех убийств у депутата Зиринова не было мотива. Его посадили на 22 года, несмотря на близкую дружбу с судьями.

Мы оказываемся там, где оказываемся, так же случайно, как Амар Сулоев попал в «Фольксваген-Гольф» в феврале 2013-го. Неудачный день на работе, не выброшенное вовремя мусорное ведро и один диагноз онколога заставят самую распланированную жизнь зайти в такой крутой поворот, на который она не была рассчитана. Как бы ни была крепка система, ее случай разрушит ее в любом случае – будь ты обычный боец из Анапы или президент страны.

Полную историю депутата Сергея Зиринова рассказывала «Новая газета»

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