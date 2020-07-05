Умар Нурмагомедов отказался от поединка на «Бойцовском острове» из-за смерти отца Хабиба

Дебют бойца в UFC откладывается.

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар отказался от выступления на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове». Об этом заявил Натаниэль Вуд, с которым он должен был драться.

«Ждем нового соперника», – приводит ТАСС слова представителя Вуда.

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Отказ 24-летнего Нурмагомедова от участия в турнире связан со смертью его дяди Абдулманапа. Боец отменил вылет в Абу-Даби сразу после трагичного известия, а затем решил отказаться от боя.

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, умер 3 июня

Умар Нурмагомедов выиграл 12 боев и ни разу не проиграл. Поединок против Вуда 12 июля должен был стать его дебютом в UFC.

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