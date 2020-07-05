«Вы обалдели, любезная моя трехкратная». Ответ Уткина на слова Родниной о смерти отца Хабиба

Слова Василия заслуживают полного цитирования.

Спортивный комментатор Василий Уткин многословно отреагировал на неоднозначное высказывание трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной о смерти Абдулманапа Нурмагомедова – отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Давешние слова Ирины Родниной на смерть Абдулманапа Нурмагомедова задели многих, и меня тоже, но я совершенно не могу согласиться с... со способом заточки и методом выбора яда, в целом, довольно справедливо направляемых в нее стрел. Обычно Ирина Роднина говорит просто глупые вещи. Дремучие. Вот, например, недавно я совершенно случайно наткнулся на ее ответ в твиттере некоему фолловеру, который высказался на популярную тему и поставил чемпионке на вид, что она живет на его налоги. Ирина Константиновна, не будь дурой, а будучи трехкратным депутатом Госдумы, то есть госслужащей дольше 10 лет, сообщила, что она образцово платит налоги, и достаточно много. И сам вопрошающий на них, скорее всего, живет.

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Но дело в том, что если к занятиям Родниной в общем-то можно относиться по-разному, она, надо признать, не Чикатило и не полковник Захарченко, то вот к тому обстоятельству, что госслужащий, чья зарплата вся состоит из чужих налогов, а его налоги нечто вроде сдачи в кассу, при этом вся работа депутата, в особенности избранного по партийному списку, заключается в постоянном отчете перед избирателем/налогоплательщиком – вот к этому по-разному относиться нельзя. Потому что это факт. То есть Ирина Роднина таким утверждением заставляет вспомнить, что на пути к троекратному олимпийскому золоту ей наверняка не раз приходилось биться головой об лед.

Ирина Роднина Фото: Getty Images

Но вот сейчас... Давайте вспомним слова Родниной на смерть старшего Нурмагомедова: «Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома – то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям». Тут, понимаете, в чем дело... Роднина по существу-то права. Я внимательно следил за всем, что говорилось и писалось о болезни Абдулманапа. Возможно, эти слова будут впоследствии опровергнуты, но я читал, что, находясь в больнице, он действительно пренебрегал советами врачей. Делал зарядку с нагрузками. Изначально болезнь не развивалась фатально...

И – да, безвременный уход из жизни этого удивительного мужика способен всем нам напомнить, как опасен враг, который сейчас имеет с нами дело. Грустя по Абдулманапу, я все время думаю о том, что он вполне мог жить. От этого горше. Но сколько ни кручу я эту историю, я не могу свести ее мораль к словам трехкратной во многих смыслах Ирины Родниной. Кто такой Абдулманап? В его образе отец и тренер совершенно неразделимы. Это, безусловно, сильный, умный человек, и одним из самых бесспорных его достоинств была осторожность. Это часть подготовки к самому сложному бою. Это часть воспитания детей. Как провести, уберечь, подготовить. А себя не уберег.

Еще для меня Абдулманап – представитель своего народа. Тоже осуществивший многое из того, чем можно гордиться, что обогащает образ настоящего горца. Добиться успеха, не прекращая быть собой. Живя, где родился. По законам, по которым воспитали тебя. (Я тут совсем не идеализирую семью Нурмагомедовых. На всякий случай, вдруг кому-то показалось. Ну, мало ли). Но оборотной стороной вот такой связи с корнями становится непросвещенность. Способность быть авторитетом для многих порождает собственную уязвимость – ты предупредишь сына, но кто предупредит тебя, ты же старший, и конкретно ты, Абдулманап – всеведущ. Так он остается беззащитным для самого крохотного из его врагов. А защититься было возможно.

Так неужели мораль такой ошибки в том, чтобы «вам сказано – делайте!» Да вы обалдели, любезная моя трехкратная. Никакого урока, ни положительного, ни отрицательного, нельзя вынести ни из жизни, ни из смерти Абдулманапа, если не проникнуться для начала уважением. Люди не услышат тебя, будь ты хоть сто раз прав, если ты не выберешь правильный тон. Это касается ведь не только публики, избирателей, читателей. Это касается и самых близких. Например, детей.

Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов Фото: Getty Images

Посмотрите на детей Ирины Родниной и Абдулманапа. Дочь Родниной живет в Америке, что ее неотъемлемое право: с мировоззрением, ценностями, повседневной практикой Ирины Константиновны она никак не связана. Полагаю, если вы захотите с ней связаться, вы вряд ли попросите у мамы ее телефон. Он у мамы не факт, что есть. Уверен, она не пользуется мамиными советами и весом в обществе, хотя мама наверняка была бы не против советов и общественным статусом определенно гордится.

Сын Абдулманапа знаком всему миру. Он никого не боится, он силен и наводит на соперников страх. Трех дней не прошло, как из его глаз текли слезы, которые он никому не показал. И сегодня он не потерял ничего, что составляет его статус. Он потерял отца, связь с которым до сих пор неразрывна. О чем он думает? О том, что не уберег. О том, что надо было раньше настоять на своем и заставить отца лечь в больницу, отвезти в Москву, сделать все, чтобы он слушался врачей. Он этого не рассказывает, но именно об этом Хабиб сейчас и думает.

Но вряд ли он на похоронах произнес: «Батя, говорили тебе – сиди дома, носи маску! Говорили? А ты???» Может быть, так разговаривала Роднина-мама с дочкой? Я не удивлен, что у них сейчас такие разные жизни. Абдулманап, умный хитрый горец, продолжает жить в своих учениках и в сыне. Ирина Роднина сидит в золотой клетке, не запертой – ей там просто нравится, одинокая ухоженная старушка, и из последних сил пытается быть услышанной и понятой. Ей это не удается, даже когда она говорит в общем-то очевидные вещи. Она не в состоянии даже для них выбрать приемлемый тон. Это драма, между прочим», – написал Уткин.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.

13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.

3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве.

«Его смерть будет уроком – сказали носить маску, надо этому следовать». Роднина – об отце Хабиба

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