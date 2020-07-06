«Всегда уважал великий путь твоей жизни». Ван Дамм простился с отцом Хабиба

Жан-Клод ван Дамм
Фото: Getty Images
Достижения Абдулманапа Нурмагомедова признают все.
Мастер боевых искусств и знаменитый актер Жан-Клод ван Дамм выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа.
«Брат, я не был знаком с тобой лично, но всегда уважал великий путь твоей жизни! Я молюсь за тебя во время твоего нового благословенного путешествия на небеса. Да благословит Аллах твою душу. Аминь. Мои искренние соболезнования Хабибу, семье и миру UFC», – написал Ван Дамм в инстаграме.
Смешанные боевые искусства
«Вы обалдели, любезная моя трехкратная». Ответ Уткина на слова Родниной о смерти отца Хабиба
ВЧЕРА В 14:18
- 57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.
- 13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.
- 3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве.
Пройти Афган и вырастить 27 чемпионов мира. Не стало отца Хабиба Нурмагомедова
Съемки под кокаином, измены и биполярное расстройство. Ван Дамм растоптал детские идеалы
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Смешанные боевые искусства
Умар Нурмагомедов отказался от поединка на «Бойцовском острове» из-за смерти отца Хабиба
ВЧЕРА В 11:27
Смешанные боевые искусства
«Вы обалдели, любезная моя трехкратная». Ответ Уткина на слова Родниной о смерти отца Хабиба
ВЧЕРА В 14:18
По теме