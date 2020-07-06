«Всегда уважал великий путь твоей жизни». Ван Дамм простился с отцом Хабиба

Достижения Абдулманапа Нурмагомедова признают все.

Мастер боевых искусств и знаменитый актер Жан-Клод ван Дамм выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа.

«Брат, я не был знаком с тобой лично, но всегда уважал великий путь твоей жизни! Я молюсь за тебя во время твоего нового благословенного путешествия на небеса. Да благословит Аллах твою душу. Аминь. Мои искренние соболезнования Хабибу, семье и миру UFC», – написал Ван Дамм в инстаграме.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.

13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.

3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве.

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