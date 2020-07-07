«Федор Емельяненко разбил мне сердце». Великий боец, которого остановил только инсульт

Мирко Крокоп разочаровался в братьях.

15 лет назад хорватского тяжеловеса Мирко «Крокопа» Филиповича боялись сильнее, чем сегодняшнего Фрэнсиса Нганну. Камерунец просто избивает соперников сериями ударов, а Крокопу хватало одного хайкика. Левая нога взлетала над рингом – бум, через мгновенье соперник падал без чувств. Хорват не скрывал, как натренировал эту колотушку: мешок в гараже висел на неудобной высоте и был слишком жестким, чтобы лупить рукой. Приходилось выкидывать хайкики – каждый день, без пауз и жалости к себе.

Позже отец установил Мирко нормальную грушу, но и она после ударов отскакивала абсолютно непредсказуемо. Филипович адаптировался и к ней, научившись выбрасывать ногу из любого положения: позже это много раз помогало ему в ММА. Характерно, что усердный Крокоп смеялся над философией Брюса Ли. «Брюс уверял, что не боится того, кто знает 10 тысяч различных ударов, а боится того, кто изучал один удар 10 тысяч раз. Но 10 тысяч повторений – это ведь 3,5 месяца по 100 ударов в день. Этого недостаточно, чтобы стать мастером». Мирко знает, о чем говорит – он тренировался гораздо серьезнее.

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Мирко Крокоп Филипович Фото: Getty Images

Одной из жертв Филиповича стал молодой Александр Емельяненко – его бросили под хорвата в августе 2004-го. Саша рухнул через полторы минуты, а его брат дебютировал в жанре реакций задолго до трендов на ютьюбе. Кто-то снял, как Федор ходит по раздевалке и матерится, глядя на избиение Александра. Цензурных слов там почти нет – есть только лютая злость старшего Емельяненко.

«Я прекрасно понимал, что иду на забой. Я знал, что получу ногой в голову, так и произошло. Но нужно было выиграть время и помочь Феде. Так я и сделал. Федя не поблагодарил меня за то, что я тогда его реально выручил. По барабану, что родной брат огреб от профессионала, ничего страшного», – говорил Саша через 13 лет после поражения от Крокопа.

В 2017-м братья уже не общались и воевали в медиа, зато в 2004-м Александр правда помог Федору. Того постоянно хотели свести с Крокопом, а Емельяненко-старший уворачивался от боя и говорил, что пока не готов. Промоутеры нашли оригинальный выход: выпустили младшего брата и позволили Федору потренироваться еще годик.

Команда Емельяненко отнеслась к тому бою фантастически ответственно. С Федором занимались то в Голландии, то в Старом Осколе, причем упор сделали на ударной технике – Последний Император сразу сказал, что не будет делать ставку на партер. За несколько дней до встречи с Крокопом Емельяненко фактически сломал руку. Осколки кости мешали и болели, но об операции и переносе никто не заикался – надо было терпеть.

В итоге бой против Мирко стал для Федора лучшим в карьере: Япония, 47 тысяч зрителей, три изнурительных раунда и победа единогласным решением. В России, по мнению журналиста Александра Лютикова, тот ивент смотрело онлайн человек 500, но битва все равно стала классикой. После триумфа Федор первым делом обнял Крокопа: тот понимал, что уступил заслуженно, и потом много раз признавался, что зауважал Емельяненко еще сильнее.

Федор Емельяненко и Мирко Филипович Фото: Getty Images

Действительно, Последний Император мог сосредоточиться на борьбе, но уверенно выглядел в стойке и даже придумал противоядие от смертельных хайкиков Мирко: Федор эффективно группировался и не позволял Крокопу себя вырубить. Чтобы понять, насколько престижным было то достижение Емельяненко, достаточно открыть статистику Филиповича. Шестерых предыдущих соперников Мирко удосрочил в первом раунде, причем четырежды бои не затягивались даже до третьей минуты.

Уступив Федору, хорват не сломался, а продолжил драться три-четыре раза в год. Он менял промоушны, иногда выдавал черные серии (три поражения подряд на рубеже десятилетий), но всегда бился до конца и оставался одним из самых зрелищных тяжеловесов в мире. Их мегареванш с Федором пытались организовать много раз, но каждый раз неудачно.

Зато в 2013-м Крокоп должен был во второй раз в жизни размотать Александра Емельяненко – уже не молодого и перспективного, а опытного и бородатого. Бой устраивали в Москве, но Саша всех подвел: сначала вообще не готовился, а потом зачем-то подрался с пенсионером Василием Мысютиным. Вместо гонорара Александр заработал проблемы с законом, и промоутеры сняли младшего Емельяненко с боя. «Он деморализован и растренирован. Для Александра это был бой всей его жизни. Но если бы мы выпустили его в ринг, это был бы оглушительный провал», – с грустью зафиксировал Руслан Сулейманов, босс компании «Легенда».

Вместо Саши Крокопу подыскали Алексея Олейника, а тот взял и ущемил диафрагму хорвата еще в первом раунде. Мирко приуныл, а братья Емельяненко внезапно добили несчастного Филиповича. Например, когда у Александра спросили, видел ли он бой, тот ответил: «Крокоп вышел мертвый. Мне не интересны всякие старики и Олейники». Федор тоже выступил безжалостно: «У меня остался осадок. Мирко Филипович все-таки далеко не тот Мирко, который был в свои лучшие годы. Не знаю, что заставляет его сейчас выходить на ринг. Он далеко не в лучшей форме».

Реплики братьев тяжело назвать суровым трештоком, но Крокоп все равно обиделся. «Не стану касаться Александра, который мужественно избил 63-летнего мужчину, но не вышел на бой со мной. А вот поведение Федора меня очень разочаровало. Если бы он дрался в моем городе, я бы приехал к нему в гостиницу и позвал на ужин. Мы много лет делили раздевалку в Японии, я переживал каждое его поражение как свое, а теперь он говорит, что я не в форме, что он не знает, почему я продолжаю драться. Он не моя мама, чтобы говорить обо мне в назидательном тоне. Я по-прежнему глубоко уважаю Федора, но его комментарий разбил мне сердце».

Мирко Крокоп Филипович Фото: Getty Images

После Олейника Мирко выступал еще 5,5 лет, причем выиграл все 10 боев, в которых участвовал. Филипович завязал только в 44 года – виноват инсульт после боя Роем Нельсоном. Сначала фанаты хорвата перепугались (в гугле даже популярен запрос «Крокоп умер»), но позже выяснилось, что здоровью бойца ничего не угрожает. Правда, с драками пришлось завязать – сейчас он спокойно качается и демонстрирует роскошный торс в инстаграме.

Кстати, с Федором они так и не помирились. В прошлом году Емельяненко улетел в нокаут от Бейдера, и Мирко сказал: «Федор исчерпал себя и больше не будет драться. Бейдер достаточно сильно его нокаутировал, то же самое произошло и с Митрионом. Он абсолютно не в форме. Полагаю, что его тело больше не выдерживает тяжелых тренировок и ударов». Вендетта состоялась. Жаль, что уже не в октагоне.

Телеграм-канал Павла Городницкого

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