Смешанные боевые искусства

Село Абдулманапа Нурмагомедова могут переименовать в его честь

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Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Решение примут жители.

Село Кироваул, где проживал тренер по смешанным единоборствам Абдулманап Нурмагомедов, может быть переименовано после его смерти.

«Мы сейчас в трауре. К нам приезжают люди из разных городов России. Позже мы соберемся с жителями и решим переименовать село с Кироваул на Манап. Хабиб очень тяжело перенес этот удар, поскольку он много тренировался и проводил времени с отцом», – цитирует РБК главу села Магомедрасула Давудова.

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Решение о переименовании села жители примут на общем сходе.

  • 57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.
  • 13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.
  • 3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве.

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