Решение связано с эпидемиологической ситуацией в столице.

Турнир АСА 107 перенесен из Москвы в Сочи. Об этом сообщается в инстаграме организации.

«АСА 107 пройдет в Сочи! Друзья, долгое время мы работали над организацией турнира АСА 107 и сделали все, чтобы провести его в Москве. Но, в связи с эпидемиологической ситуацией, провести турнир в столице не представляется возможным. Поэтому место проведения переносится в Сочи.

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Всем болельщикам, которые купили билеты на турнир в Москве, мы выслали на почту подробную инструкцию по возврату денег», – говорится в публикации в инстаграме АСА.

Турнир АСА 107 пройдет 24 июля.

Главным событием вечера станет поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

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