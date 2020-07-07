Смешанные боевые искусства

Бой Емельяненко и Исмаилова перенесли из Москвы в Сочи

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Александр Емельяненко

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 11 минут

Решение связано с эпидемиологической ситуацией в столице.

Турнир АСА 107 перенесен из Москвы в Сочи. Об этом сообщается в инстаграме организации.

«АСА 107 пройдет в Сочи! Друзья, долгое время мы работали над организацией турнира АСА 107 и сделали все, чтобы провести его в Москве. Но, в связи с эпидемиологической ситуацией, провести турнир в столице не представляется возможным. Поэтому место проведения переносится в Сочи.

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Всем болельщикам, которые купили билеты на турнир в Москве, мы выслали на почту подробную инструкцию по возврату денег», – говорится в публикации в инстаграме АСА.

  • Турнир АСА 107 пройдет 24 июля.
  • Главным событием вечера станет поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

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