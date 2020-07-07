Интервью было взято у Абдулманапа Магомедовича весной 2018-й, но вышло только после смерти знаменитого тренера.

Издание Metaratings опубликовало невышедшее интервью с умершим отцом Хабиба Нурмагомедова – Абдулманапом Нурмагомедовым.

Абдулманап Магомедович скончался 3 июля от последствий коронавируса. Появившееся в сети интервью было взято у отца Хабиба в апреле 2018 года, однако по неназванным причинам оно не было опубликовано.

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В числе прочего Абдулманап рассказал о дружбе сына с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. «Роналду подарил Хабибу эксклюзивную футболку. Он в ответ папаху ему одел. Хабиб весь тренировочный лагерь занимался под этим седьмым номером. Есть хорошие отношения с Криштиану, есть общение с Тайсоном, с другими.

Ведущие игроки говорят: «Мы сейчас постеры с Хабибом поставим в соцсетях, поддержим». А ведь Роналду делает игру. Хабиб приезжает к нему, и все фанаты Криштиану понимают, что это его друг, он принял его у себя дома. Кто-то пишет, кто завидует, мол, да кто Роналду такой? Но он-то забивает и забивает. Последний гол через себя видели? Фантастика!» – заявил Абдулманап.

Вероятно, в интервью речь шла о голе в ворота «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/18 – тогда Криштиану выступал за «Реал».

Нурмагомедов-старший лежал в военном госпитале Москвы с двусторонней полисегментарной пневмонией и множеством других заболеваний сердца и сосудов.

Причиной смерти стали сепсис и кровоизлияние в мозг.

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