«Не знаю, что с ним будет». Кормье – о состоянии Хабиба после смерти отца

Чемпиону UFC очень трудно справиться с потерей.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о состоянии российского бойца Хабиба Нурмагомедова после смерти отца.

«Очень грустно, что Абдулманап Нурмагомедов скончался. Я разговаривал с Хабибом в среду, 1 июля (отец Хабиба умер 3 июля – Eurosport). Мы разговаривали обо всем, и ему было очень трудно справляться с ситуацией. Тренировки давали облегчение, но драться в таких обстоятельствах очень сложно. Так что не знаю, что будет теперь. Действительно не знаю, что с ним будет. Отец занимал большую часть в его жизни, и я не знаю, на что он будет способен после его смерти.

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С тех пор с ним не общался, только написал сообщение. Сказал, что понимаю, насколько ему сейчас тяжело, что молюсь за него, что он потерял своего героя. Дал ему знать, что он всегда может рассчитывать на мою поддержку. Это очень трудно», – сказал 41-летний Кормье в интервью ESPN.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.

13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.

3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве.

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