На «Бойцовском острове» создали «Зону безопасности». Как она поможет UFC защититься от COVID-19

Очень предусмотрительное решение организаторов.

UFC продолжает подготовку к четырем состязаниям на острове Яс, получившем название «Бойцовский остров». В начале июля на территории проведения ивентов заработала специальная «Зона безопасности», которая позволит бойцам, гостям и персоналу чувствовать себя максимально спокойно – шансы заразиться COVID-19 станут минимальными.

На данном этапе – за четыре дня до проведения UFC 251 – доступ в 11-километровую зону разрешен лишь организаторам ивентов. Те, в свою очередь, соблюдали максимальную предосторожность благодаря особым мерам: весь занятый на мероприятии местный персонал с 19 июня находился на 14-дневном карантине в гостиничных номерах. В течение этого времени каждый сотрудник сдал три теста на COVID-19.

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В июле в «Зону безопасности», помимо сотрудников, были допущены лишь бойцы и персонал UFC, сдавшие тест на COVID-19 при взлете, при посадке и через 48 часов после прибытия. Также отрицательным должен стать результат теста непосредственно перед боем.

Все поединки пройдут в многофункциональном закрытом комплексе Flash Forum, адаптированном к требованиям UFC, при соблюдении всех предосторожностей, связанных с пандемией COVID-19. Для дезинфекции всех входящих в комплекс людей используются инновационные «мелкокапельные туннели» – установленные на входе полутораметровые проходы, в которых будут распыляться специальные средства, убивающие 99% поверхностных бактерий. Во всех комнатах и помещениях установлены санитарно-гигиенические станции, а все зоны общего пользования ликвидированы. Скопления большого числа людей исключены, ношение масок обязательно в любое время.

Помимо этого, специальной обработке после каждого поединка подвергнется октагон, вечером после ивента чистка будет еще более интенсивной.

«Бойцовский остров» Фото: Eurosport

«Две последние недели мы занимались обустройством надежной зоны безопасности, которая не только позволит вернуть в Абу-Даби турниры UFC, но и откроет дорогу для возобновления других международных спортивных и развлекательных мероприятий. «Зона безопасности» создавалась для того, чтобы у нас была безопасная территория для проведения спортивных мероприятий высшего мирового уровня и защиты всех жителей Абу-Даби.

Этот турнир важен для нас по многим причинам – с него начнется возвращение в Абу-Даби большого спорта и туризма. Он демонстрирует нашу готовность вновь принимать международные мероприятия. Кроме того, это еще и возможность увидеть, где и что мы можем усовершенствовать, чтобы максимально эффективно подготовиться к запланированным на этот год событиям», – заявил Али Аль Шаиба, исполнительный директор по туризму и маркетингу департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Ожидается, что соревнования с места событий посмотрят более 2500 человек. И есть надежда, что при настолько дотошном соблюдении норм, ни один человек с 11 по 26 июля на «Бойцовском острове» не подхватит злосчастный ковид.

На «Бойцовском острове» пройдут четыре ивента: UFC 251 (12 июля) и три ESPN Fight Night (16, 19 и 26 июля).

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