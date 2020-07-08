В 2006-м Александр уже побеждал Сергея на турнире в Японии.

Российский боец MMA Александр Емельяненко принял вызов тяжеловеса Сергея Харитонова.

«Харитоша, я тут посмотрел видео, где ты вызываешь меня на бой для того, чтобы выяснить отношения со мной на ринге. Я принимаю вызов, я готов выйти и в очередной раз отправить тебя в нокаут. Я готов выйти и побить тебя.

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Я поговорю с руководством лиги ACA. Думаю, они организуют нам этот бой. Он будет всем интересен. Готовься, Харитоша. Я заставлю тебя уважать себя. «Ахмат» – сила!» – заявил Емельяненко в инстаграме.

В 2006 году Емельяненко победил Харитонова техническим нокаутом на турнире Pride Final Conflict Absolute, который проходил в Японии.

24 июля Емельяненко проведет поединок против Магомеда Исмаилова, его перенесли из Москвы в Сочи.

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