Смешанные боевые искусства

«Ахмат» – сила!» Емельяненко принял вызов Харитонова

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 3 минут

В 2006-м Александр уже побеждал Сергея на турнире в Японии.

Российский боец MMA Александр Емельяненко принял вызов тяжеловеса Сергея Харитонова.

«Харитоша, я тут посмотрел видео, где ты вызываешь меня на бой для того, чтобы выяснить отношения со мной на ринге. Я принимаю вызов, я готов выйти и в очередной раз отправить тебя в нокаут. Я готов выйти и побить тебя.

Смешанные боевые искусства

«Федор Емельяненко разбил мне сердце». Великий боец, которого остановил только инсульт

ВЧЕРА В 11:08

Я поговорю с руководством лиги ACA. Думаю, они организуют нам этот бой. Он будет всем интересен. Готовься, Харитоша. Я заставлю тебя уважать себя. «Ахмат» – сила!» – заявил Емельяненко в инстаграме.

  • В 2006 году Емельяненко победил Харитонова техническим нокаутом на турнире Pride Final Conflict Absolute, который проходил в Японии.
  • 24 июля Емельяненко проведет поединок против Магомеда Исмаилова, его перенесли из Москвы в Сочи.

Депутат нанял бойца UFC для убийства казака. Киллер тренировался с Емельяненко и умер под следствием

Подписывайся на нас Вконтакте

Смешанные боевые искусства

«Заместо Путина кого ставить?» Емельяненко-младший – о Чечне и президенте России

02/06/2020 В 21:01
Смешанные боевые искусства

На «Бойцовском острове» создали «Зону безопасности». Как она поможет UFC защититься от COVID-19

3 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир