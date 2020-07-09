Боец UFC ударил сотрудника ресторана, подругу девушки и вырубил старика

Кукуха Майка Перри покинула чат.

Боец UFC Майк Перри угодил в серьезный скандал.

Мужчина посетил ресторан в компании своей девушки и ее подруги, но что-то не поделил с сотрудниками заведения. После того, как один из них попросил Перри уйти, Майк ударил его в глаз и направился к выходу. Как сообщает TMZ, по ходу разборок боец успел треснуть одну из своих спутниц – подругу девушки. Перри двинулся к выходу из ресторана, выкрикивая: «Вызывайте полицию»!

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Боец UFC Майк Перри Фото: Getty Images

Дальнейшее попало на видео. Майк орет кому-то в ресторане, что тот его «трогал», и раз за разом повторяет одно и то же, в то время как его девушка и другие свидетели произошедшего пытаются его утихомирить. Особенно старался пожилой мужчина в очках, с которым у Перри разгорелся конфликт. «Я надеру и твою старую жопу», – сказал боец. «Ну давай, ублюдок», – ответил безумец. «Ну погнали, жирный кусок дерьма», – продолжил выступать боец, после чего с одного удара вырубил оппонента.

Далее Перри несколько раз призывает отойти мужчину, попытавшегося его успокоить – Майк называет его ******** [темнокожим]. По информации источника, пожилой человек ударился головой об асфальт и был доставлен в больницу без сознания. Там он пришел в себя, но не может вспомнить, что произошло.

«Без комментариев», – лаконично высказался боец о произошедшем.

Перри отказался от команды – в его углу на последнем ивенте UFC была лишь его девушка.

До того, как стать профессиональным бойцом, Перри провел полгода за решеткой.

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