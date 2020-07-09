Боец UFC ударил сотрудника ресторана, подругу девушки и вырубил старика

Майк Перри
Фото: Getty Images
Кукуха Майка Перри покинула чат.
Боец UFC Майк Перри угодил в серьезный скандал.
Мужчина посетил ресторан в компании своей девушки и ее подруги, но что-то не поделил с сотрудниками заведения. После того, как один из них попросил Перри уйти, Майк ударил его в глаз и направился к выходу. Как сообщает TMZ, по ходу разборок боец успел треснуть одну из своих спутниц – подругу девушки. Перри двинулся к выходу из ресторана, выкрикивая: «Вызывайте полицию»!
«Не знаю, что с ним будет». Кормье – о состоянии Хабиба после смерти отца
Боец UFC Майк Перри
Фото: Getty Images
Дальнейшее попало на видео. Майк орет кому-то в ресторане, что тот его «трогал», и раз за разом повторяет одно и то же, в то время как его девушка и другие свидетели произошедшего пытаются его утихомирить. Особенно старался пожилой мужчина в очках, с которым у Перри разгорелся конфликт. «Я надеру и твою старую жопу», – сказал боец. «Ну давай, ублюдок», – ответил безумец. «Ну погнали, жирный кусок дерьма», – продолжил выступать боец, после чего с одного удара вырубил оппонента.
Далее Перри несколько раз призывает отойти мужчину, попытавшегося его успокоить – Майк называет его ******** [темнокожим]. По информации источника, пожилой человек ударился головой об асфальт и был доставлен в больницу без сознания. Там он пришел в себя, но не может вспомнить, что произошло.
«Без комментариев», – лаконично высказался боец о произошедшем.
- Перри отказался от команды – в его углу на последнем ивенте UFC была лишь его девушка.
- До того, как стать профессиональным бойцом, Перри провел полгода за решеткой.
На «Бойцовском острове» создали «Зону безопасности». Как она поможет UFC защититься от COVID-19
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме