Порносайт нанял спортивного комментатора, чтобы слепые пользователи наслаждались лайвами

Шон Уилок делает важное дело.

Спортивный комментатор Шон Уилок будет комментировать вебкам-порно для незрячих.

Порносайт ImLive.com объявил о создании специальной версии ресурса для людей с проблемами зрения. Для того, чтобы пользователи с ограниченными возможностями могли наслаждаться прямыми трансляциями, сайт нанял комментатора MMA и футбола Шона Уилока. «Сеансы в прямом эфире будут сопровождаться комментариями спортивного репортера – он будет освещать событие, чтобы пользователь мог правильно визуализировать происходящее на экране», – приводит пресс-релиз сайта MMAJunkie.

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«Возможность участвовать в проекте, зная, что я повышаю уровень удовольствия слепых пользователей, заставляет меня ценить то, что я принимаю как должное», – приводит источник слова самого героя.

Уилок работал в Bellator и комментировал футбольные турниры КОНКАКАФ.

По информации источника, ранее от сделки с ImLive отказался другой комментатор Джо Бак – он отклонил оффер в 1 млн долларов.

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