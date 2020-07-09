«Если решит завершить карьеру – я поддержу его». Тренер не знает, вернется ли Хабиб в октагон

Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес
Фото: Getty Images
Фанаты Нурмагомедова затаили дыхание.
Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес ответил на вопрос о будущем бойца в MMA – он пока не знает, как отразится смерть отца Абдулманапа на карьере спортсмена.
«Без понятия, что будет в сентябре – я не могу залезть в голову бедного парня. Я поддержу его в любом решении. Если захочет драться – я буду с ним, если нет – тоже. Если он решит завершить карьеру – я поддержу его, если не захочет – тоже. Поддержу любое решение, которое будет для него правильным, если оно покажется мне неверным – я выскажусь», – сказал Мендес SiriusXM.
«Не знаю, что с ним будет». Кормье – о состоянии Хабиба после смерти отца
- Нурмагомедов-старший лежал в военном госпитале Москвы с двусторонней полисегментарной пневмонией и множеством других заболеваний сердца и сосудов.
- 3 июля он скончался. Причинами смерти стали сепсис и кровоизлияние в мозг.
Опубликовано невышедшее интервью с отцом Хабиба. Он рассказал о дружбе сына с Криштиану
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