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«Если решит завершить карьеру – я поддержу его». Тренер не знает, вернется ли Хабиб в октагон

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Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Фанаты Нурмагомедова затаили дыхание.

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес ответил на вопрос о будущем бойца в MMA – он пока не знает, как отразится смерть отца Абдулманапа на карьере спортсмена.

«Без понятия, что будет в сентябре – я не могу залезть в голову бедного парня. Я поддержу его в любом решении. Если захочет драться – я буду с ним, если нет – тоже. Если он решит завершить карьеру – я поддержу его, если не захочет – тоже. Поддержу любое решение, которое будет для него правильным, если оно покажется мне неверным – я выскажусь», – сказал Мендес SiriusXM.

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  • 3 июля он скончался. Причинами смерти стали сепсис и кровоизлияние в мозг.

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