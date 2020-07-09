«Если решит завершить карьеру – я поддержу его». Тренер не знает, вернется ли Хабиб в октагон

Фанаты Нурмагомедова затаили дыхание.

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес ответил на вопрос о будущем бойца в MMA – он пока не знает, как отразится смерть отца Абдулманапа на карьере спортсмена.

«Без понятия, что будет в сентябре – я не могу залезть в голову бедного парня. Я поддержу его в любом решении. Если захочет драться – я буду с ним, если нет – тоже. Если он решит завершить карьеру – я поддержу его, если не захочет – тоже. Поддержу любое решение, которое будет для него правильным, если оно покажется мне неверным – я выскажусь», – сказал Мендес SiriusXM.

Смешанные боевые искусства «Не знаю, что с ним будет». Кормье – о состоянии Хабиба после смерти отца ВЧЕРА В 05:20

Нурмагомедов-старший лежал в военном госпитале Москвы с двусторонней полисегментарной пневмонией и множеством других заболеваний сердца и сосудов.

3 июля он скончался. Причинами смерти стали сепсис и кровоизлияние в мозг.

Опубликовано невышедшее интервью с отцом Хабиба. Он рассказал о дружбе сына с Криштиану

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Смешанные боевые искусства Село Абдулманапа Нурмагомедова могут переименовать в его честь ВЧЕРА В 10:52