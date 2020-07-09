Некоторые болельщики в этом даже не сомневаются.

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение Конора Макгрегора в третий раз завершить карьеру.

«Никто не сомневается, что Макгрегор – один из лучших бойцов в мире. Что сейчас с ним происходит? То, что происходит с бойцами, когда они зарабатывают очень много денег.

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Конор невероятно богат. Сейчас он на том этапе, когда ему осталось провести еще пару боев. В настоящий момент он приостановил профессиональные выступления. Но я не удивлюсь, если в следующем году он захочет с кем-нибудь сразиться», – заявил Уайт в интервью ютуб-каналу The Herd with Colin Cowherd.

Конор заявил , что уходит из спорта, 7 июня. Он сделал это в третий раз – в предыдущие два ирландец неизменно возвращался в октагон.

Последний бой Макгрегор провел в январе 2020 года, менее чем за минуту нокаутировав Дональда Серроне.

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