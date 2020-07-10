Уайт: «Джонс считает, что должен получать столько же, сколько Хабиб и Конор»

Глава UFC считает Джона Джонса величайшим, но не согласен с его финансовыми требованиями.

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал конфликт с чемпионом промоушна в полутяжелом весе Джоном Джонсом и рядом других бойцов.

«Ничего нового нет, это продолжается уже 20 лет. Бойцы постоянно жалуются на тему денег. Все считают, что получают недостаточно, и, если вы спросите их, они назовут себя главными звездами UFC. Могу вас заверить, что главные звезды UFC, которые приносят деньги, получают их.

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Некоторые ребята узнают, сколько получают Конор Макгрегор или Хабиб, и начинают думать, что они должны зарабатывать столько же. Но это не так. Спросите Джонса, сколько платят ему. Он не скажет вам. Потому что весь смысл истории сильно изменится, как только вы узнаете, сколько он зарабатывает.

Джонс думает, что ему недоплачивают. Я говорил много раз, что считаю Джона Джонса величайшим в истории. Он величайший в этом виде спорта уже много лет. Но он не получает столько же, сколько Конор и Хабиб, и ему не нравится это», – сказал Уайт ESPN.

Джонс одержал 26 побед и проиграл один бой из-за дисквалификации за запрещенный удар. Еще один поединок признан несостоявшимся.

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