«Я что, преступник? Уголовник?» Почему отца Хабиба не пускали на бои сына в UFC

Не помогли даже связи с Трампом.

Пять лет назад Абдулманап Нурмагомедов секундировал Ислама Махачева на турнире UFC в Лас-Вегасе. Отец и тренер Хабиба появился с российским флагом даже на взвешивании, а после победы над Лео Кунцем вынес в октагон сразу два триколора. Флаги были кастомизированными – на них красовалась эмблема кизилюртовского спортивного клуба имени Магомеднаби Базарганова. Возможно, именно тот всплеск патриотизма стоил Абдулманапу американской визы.

Весной 2016-го, спустя год после боя Махачева, Нурмагомедов-старший собирался на дуэль сына с Тони Фергюсоном. Абдулманапа завернули прямо в аэропорту: он прошел регистрацию, сдал багаж, но тут его пригласили к американскому консулу. Затем заслуженного тренера сняли с рейса и посоветовали купить билет с поздней датой вылета. Не помогло: визу аннулировали, аккуратно написав в паспорте «Canceled». Разумеется, консул не объяснил, почему виза стала недействительной, но Абдулманап сам вспомнил, что ему настоятельно не рекомендовали размахивать российскими флагами в США.

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«Почему разрешают ходить с флагами полякам, литовцам и людям из других стран? А мне, гражданину великой державы, – непозволительно? Я что, преступник? Уголовник? Чем я не подхожу? Я был в Америке два раза и не нарушил ни одного пункта закона. Почему они должны меня не пускать? Я всю жизнь на тренерской работе. Не разведчик, не потомственный чекист, не кто-то еще. Работал в сельском хозяйстве, в культуре, в туризме», – сокрушался Нурмагомедов-старший.

Кроме того, у Абдулманапа появились две конспирологические теории: во-первых, визу могли обнулить из-за Крыма и санкций, во-вторых, возможно, подсуетились люди из UFC, которых почему-то раздражают российские флаги. Правда, по поводу промоушна тренер сомневался и признавал, что никаких доказательств у него нет – только догадки.

Знакомые с ситуацией люди уверяют, что версия по поводу триколора смотрится шатко – тот же Петр Ян спокойно выносит флаг в октагон, но у него нет проблем с визой. «Возможно, дело в прошлом Абдулманапа, но мы этого никогда не узнаем», – говорят анонимные источники, близкие к семье Нурмагомедовых. Еще есть вероятность, что виновато банальное самодурство американцев – на любом форуме о визах в Штаты полно людей, которым отказали просто так. Правда, внезапное аннулирование визы Абдулманапа прямо в аэропорту все равно выглядит странновато и вызывает вопросы.

Хабиб пытался помочь отцу с поездкой в США и даже обращался к Дэйне Уайту. Босс промоушна выложил фото с Трампом, и боец попросил, чтобы глава промоушна пробил визу для Абдулманапа. Но Дэйна то ли поленился, то ли постеснялся, то ли вообще больше не общался с президентом – так старший Нурмагомедов опять остался без визы. Он честно пробовал оформить ее через Польшу, Турцию и Казахстан, но после каждой попытки грустно говорил журналистам: «Отказали...».

Абдулманап Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

В марте 2020 года журналист Вадим Тихомиров спросил у Абдулманапа, планирует ли он посетить апрельский бой сына против Фергюсона. На очередной вопрос о визе Нурмагомедов-старший ответил одним словом: «Проехали». Видимо, дагестанец уже не рассчитывал, что американцы когда-нибудь его примут. Через полтора месяца отец Хабиба тяжело заболел коронавирусом, а потом перенес два инсульта и оказался в коме. 3 июля Абдулманап Нурмагомедов умер.

За последние девять лет он посмотрел вживую всего два боя сына. В октябре 2011-го Хабиб избил бразильца Сантуса на ProFC 36 в Хасавюрте. После этого Орел подписал контракт с UFC, но отец наблюдал за взлетом Хабиба по телевизору – даже бой с Конором тренер смотрел в махачкалинском кафе с родными и друзьями.

Абдулманап вернулся в угол сына лишь осенью прошлого года, когда Нурмагомедов защищал титул в Абу-Даби – туда виза просто не нужна. «Главное, что будет отец. Когда секундируют он и Хавьер Мендес, в клетке меня можно сводить хоть со львом», – говорил Хабиб перед боем с Порье.

Дастин серьезно напряг чемпиона и даже мог его задушить, но тот вырвался и заставил американца постучать. Абдулманап был доволен очередным триумфом Орла, а самому тренеру хлопали не меньше, чем Хабибу – отец точно заслужил эти аплодисменты.

Ужасно жаль, что больше он не посмотрит бои сына даже по телевизору. Но здорово, что Абдулманап успел своими глазами увидеть, как его ребенок становится лучшим в мире.

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