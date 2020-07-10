Смешанные боевые искусства

Киргизский таксист, въехавший в людей во время ЧМ-2018, победил сотрудника Росгвардии в кулачном бою

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Eurosport

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
15 минут назад

Успех Амирана Сардарова и его шоу вдохновил других блогеров на создание своей лиги.

Анарбек Чынгыз из Киргизии, который во время чемпионата мира по футболу-2018 въехал на автомобиле в группу мексиканских болельщиков, стал бойцом профессиональной лиги по кулачным боям – Hardcore Fighting Championship.

В рамках первого турнира лиги Чынгыз встретился с 27-летним сотрудником Росгвардии Ринатом Надровым. Поединок продлился все три раунда, судьи зафиксировали победу Чынгыза. В третьем раунде киргиз отправил соперника в нокдаун. Видео этого и других боев можно посмотреть по ссылке.

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