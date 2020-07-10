Киргизский таксист, въехавший в людей во время ЧМ-2018, победил сотрудника Росгвардии в кулачном бою

Eurosport
Фото: Other Agency
Успех Амирана Сардарова и его шоу вдохновил других блогеров на создание своей лиги.
Анарбек Чынгыз из Киргизии, который во время чемпионата мира по футболу-2018 въехал на автомобиле в группу мексиканских болельщиков, стал бойцом профессиональной лиги по кулачным боям – Hardcore Fighting Championship.
В рамках первого турнира лиги Чынгыз встретился с 27-летним сотрудником Росгвардии Ринатом Надровым. Поединок продлился все три раунда, судьи зафиксировали победу Чынгыза. В третьем раунде киргиз отправил соперника в нокдаун. Видео этого и других боев можно посмотреть по ссылке.
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01/05/2020 В 19:26
- Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.
- Победителем турнира стала сборная Франции.
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