Киргизский таксист, въехавший в людей во время ЧМ-2018, победил сотрудника Росгвардии в кулачном бою

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Анарбек Чынгыз из Киргизии, который во время чемпионата мира по футболу-2018 въехал на автомобиле в группу мексиканских болельщиков, стал бойцом профессиональной лиги по кулачным боям – Hardcore Fighting Championship.

В рамках первого турнира лиги Чынгыз встретился с 27-летним сотрудником Росгвардии Ринатом Надровым. Поединок продлился все три раунда, судьи зафиксировали победу Чынгыза. В третьем раунде киргиз отправил соперника в нокдаун. Видео этого и других боев можно посмотреть по ссылке.

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Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.

Победителем турнира стала сборная Франции.

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