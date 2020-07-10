Не проспите горячий ивент на «Бойцовском острове».

Главный бой

Если верить обложке ивента, главный бой состоится между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем. Мужчины оспорят пояс в полусреднем весе. Изначально соперником Нигерийского кошмара должен был стать Гилберт Бёрнс, но бразильцу не посчастливилось подхватить ковид, из-за чего его участие в поединке стало невозможным.

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Но если отталкиваться от российской аудитории, то, конечно, самым ожидаемым станет бой между Петром Яном и Жозе Алдо. После ухода на пенсию Генри Сехудо именно эти бойцы получили шанс завладеть вакантным поясом в наилегчайшем весе. У российского бойца 6 побед в шести поединках – успех против Алдо станет логичным продолжением серии. Учитывая, что у 33-летнего бразильца аж пять неудач в последних восьми боях, поражение от Яна лишит его всяческих шансов на возвращение в элиту.

Что касается взвешивания, то бойцы показали до граммов одинаковый вес (по 61,2) и уложились в рамки.

Дата поединка

Ивент пройдет на острове Яс, именуемом «Бойцовским», что близ Абу-Даби – старт в ночь с 11 на 12 июля. Россия и другие восточноевропейские страны почти не заметят разницы в сравнении с другими турнирами UFC – большинство боев состоится глубокой ночью, хотя самые сочные поединки подоспеют ближе к завтраку.

Когда бои

Первые бойцы сойдутся в октагоне в час ночи по московскому времени – именно на это время намечены прелимы. В 3:00 стартуют ребята из андеркарда, а уже в 5 утра стоит ждать Яна и других топчиков из титульных боев. Но, как известно, соревнование вполне может растянуться.

Предварительные бои

Волкан Оздемир (Швейцария) – Иржи Прохаска (Чехия)

Элизеу Залески (Бразилия) – Муслим Салихов (Россия)

Макван Амирхани (Финляндия) – Дэнни Генри (Шотландия)

Леонардо Сантос (Бразилия) – Роман Богатов (Россия)

Основной кард

Камару Усман (Нигерия) – Хорхе Масвидаль (США) – бой за титул в полусреднем весе

Александр Волкановски (Австралия) – Макс Холлоуэй (США) – бой-реванш за титул в полулегком весе

Петр Ян (Россия) – Жозе Алдо (Бразилия) – бой за вакантный титул в легчайшем весе

Джессика Андраде (Бразилия) – Роуз Намаюнас (США) – бой реванш

Аманда Рибас (Бразилия) – Пэйдж Ванзант (США)

Где смотреть

В России UFC 251 покажет федеральный канал РЕН ТВ. Трансляции начнутся с 5:30 по Москве и захватят лишь основной кард. Вероятно, их будут комментировать привычные эксперты телеканала Александр Садоков и Григорий Стангрит.

В прямом эфире все бои вечера представит UFC TV – в 1:00 мск стартуют ранние предварительные поединки, в 3:00 – андеркард, а с 5:00 обещают уже встречи главных бойцов.

Коэффициент

Если вернуться к бою с участием Петра Яна, то в нем он очевидный фаворит. На его успех большинство контор дает коэффициент не больше полутора (в среднем 1,40-1,45). А вот на возможной победе Алдо действительно можно заработать – преумножить ставку в три с лишним раза.

Прогноз

О поединке Яна высказался российский промоутер Камил Гаджиев, и хотя он настроен достаточно позитивно, но все же предостерег Петра: «Согласен с тем, что Ян – фаворит боя, и думаю, что он победит. Хотя бы потому, что все, к чему сейчас стремится Петр, у Алдо уже было. Определенное равнодушие у него точно будет. Не говоря уже о том, что Петр сейчас боец практически без слабых сторон: и в стойке хорош, и функционально готов, и борется.

Просто нет ничего такого, на чем Алдо мог бы сыграть. Единственное – как бы Петр не перегорел. Только ленивый ему сейчас не пишет: «Петя, ждем с поясом в России» и тому подобное. Это морально давит.

Кто не согласен с Гаджиевым, так это сам Алдо, который, похоже, на этот раз не собирается отдавать исход поединка в руки судьям – в последнем бою против Мораеса они оказались не на его стороне: «Скорость, сила, опыт – я применю все это ради победы. Если наш поединок не станет боем вечера, то это будет нокаут вечера».

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