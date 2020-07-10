Это случилось еще до того, как ВОЗ признала новую коронавирусную инфекцию пандемией.

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что переболел коронавирусом.

«Коронавирусом переболел, когда еще не было эпидемии. За два дня трудом и потом выгнал его из себя. Повлиял ли коронавирус на тренировки? Вообще никак. Он только начинался, еще все гуляли, а разговоров о нем не было.

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Два дня я был с температурой 38 градусов, ходил делать по вечерней тренировке. И все прошло, последствий в итоге никаких. Организм молодой, борется со всеми этими инфекциями», – приводит слова Емельяненко «ВсеПроСпорт.ру».

Ранее Емельяненко поделился откровениями о своих взаимоотношениях со старшим братом Федором.

24 июля Емельяненко проведет поединок против Магомеда Исмаилова, его перенесли из Москвы в Сочи.

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