Уайт: «Не надо беспокоить Хабиба – ему нужно время, чтобы утолить печаль»

Хабиб Нурмагомедов
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Потеря отца – наисильнейшее потрясение в жизни бойца.
Глава UFC Дэйна Уайт снова выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и посоветовал общественности не тревожить его в связи со смертью отца.
«Это ужасно, мне жаль Хабиба. Мы знаем, как он любил отца и близок был с ним. Ему нужно время, чтобы утолить печаль. Пусть Хабиб делает то, что ему сейчас нужно. Не надо его беспокоить, просто оставьте в покое», – цитирует Уайта RT.
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- Нурмагомедов-старший лежал в военном госпитале Москвы с двусторонней полисегментарной пневмонией и множеством других заболеваний сердца и сосудов.
- 3 июля он скончался. Причинами смерти стали сепсис и кровоизлияние в мозг.
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