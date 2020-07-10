Уайт: «Не надо беспокоить Хабиба – ему нужно время, чтобы утолить печаль»

Потеря отца – наисильнейшее потрясение в жизни бойца.

Глава UFC Дэйна Уайт снова выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и посоветовал общественности не тревожить его в связи со смертью отца.

«Это ужасно, мне жаль Хабиба. Мы знаем, как он любил отца и близок был с ним. Ему нужно время, чтобы утолить печаль. Пусть Хабиб делает то, что ему сейчас нужно. Не надо его беспокоить, просто оставьте в покое», – цитирует Уайта RT.

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Нурмагомедов-старший лежал в военном госпитале Москвы с двусторонней полисегментарной пневмонией и множеством других заболеваний сердца и сосудов.

3 июля он скончался. Причинами смерти стали сепсис и кровоизлияние в мозг.

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