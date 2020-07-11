Перенес 6 инсультов, ушел в религию, снимается в блокбастерах. Где сейчас легенды ММА и UFC?

Джина Карано, Ронда Роузи и Рэнди Кутюр
Фото: Eurosport
Чем дышат бойцы, которых мы обожали раньше.
Часто карьера бойцов в ММА – как взрыв сверхновой: сначала очень яркая вспышка, а потом черная дыра и забвение. Если у футболистов много шансов продолжить карьеру в своем спорте после завершения игроцкой части, то бойцов нередко заносит в странные области – от съемок в лучших блокбастерах до откровенного криминала. Eurosport.ru предлагает угадать, где сейчас прекрасные бойцы прошлого.
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