Перенес 6 инсультов, ушел в религию, снимается в блокбастерах. Где сейчас легенды ММА и UFC?

Чем дышат бойцы, которых мы обожали раньше.

Часто карьера бойцов в ММА – как взрыв сверхновой: сначала очень яркая вспышка, а потом черная дыра и забвение. Если у футболистов много шансов продолжить карьеру в своем спорте после завершения игроцкой части, то бойцов нередко заносит в странные области – от съемок в лучших блокбастерах до откровенного криминала. Eurosport.ru предлагает угадать, где сейчас прекрасные бойцы прошлого.

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