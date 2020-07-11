Петр Ян и Жозе Алдо
Фото: Getty Images
Российский боец готов к историческому поединку.
Российский боец Петр Ян и его оппонент из Бразилии Жозе Алдо провели дуэль взглядов перед турниром UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Ян и Алдо поспорят за чемпионский пояс в наилегчайшем весе. После дуэли взглядов соперники кивнули друг другу и встали по разные стороны от главы UFC Дэйны Уайта.
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- Ивент состоится в ночь с 11 на 12 июля.
- Статистика Яна – 14 побед и одно поражение, Алдо 28 раз выиграл и шесть раз уступил.
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