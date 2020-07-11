Российский боец готов к историческому поединку.

Российский боец Петр Ян и его оппонент из Бразилии Жозе Алдо провели дуэль взглядов перед турниром UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ян и Алдо поспорят за чемпионский пояс в наилегчайшем весе. После дуэли взглядов соперники кивнули друг другу и встали по разные стороны от главы UFC Дэйны Уайта.

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Ивент состоится в ночь с 11 на 12 июля.

Статистика Яна – 14 побед и одно поражение, Алдо 28 раз выиграл и шесть раз уступил.

У России может появиться еще один чемпион. Ян – Алдо, Усман – Масвидаль и другой огонь UFC 251

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