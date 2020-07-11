Смешанные боевые искусства

Уайт назвал потенциально величайший бой в истории UFC

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Дэйна Уайт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 9 минут

Он случится только в случае камбэка Конора.

Глава UFC Дэйна Уайт назвал бой, который может стать величайшим за всю историю промоушна.

На пресс-конференции перед UFC 251 Уайт сообщил, что главный бой ивента между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем за пояс в полусреднем весе котируется выше, чем поединки Макгрегора. «Единственное, с чем можно сравнить этот бой – Конор-Хабиб», – сказал Дэйна.

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После функционера спросили, может ли потенциальный поединок Макгрегора против Масвидаля в случае камбэка первого и победы в титульном бою второго стать крупнейшим в истории промоушна. «Да, это возможно», – ответил Уайт

  • Масвидаль является обладателем пояса «самому жесткому ублюдку» UFC (BMF, Baddest Motherfucker).
  • Конор несколько раз говорил о желании драться за символический титул.

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