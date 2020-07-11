Боец UFC вырубил противника страшнейшим ударом с колена в голову, но проиграл поединок

Бостон Сэлмон
Фото: Twitter
Здоровья Бостону Сэлмону – ему очень жестко досталось.
На ивенте Legacy Fighting Alliance под эгидой UFC случился страшный эпизод.
Американец Бостон Сэлмон дрался с соотечественником Шоном Уэстом и после обоюдного попадания упал на настил – оппонент поднялся раньше и жесточайше убрал Сэлмона ударом с колена в голову. Брутальный нокаут не принеc Уэсту победу – он нанес удар в момент, когда колено оппонента было на настиле. По правилам MMA, в таком положении можно наносить удары только руками.
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По итогам матча Уэст был дисквалифицирован.
- На данный момент о состоянии здоровья Сэлмона ничего не известно.
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