Смешанные боевые искусства

Боец UFC вырубил противника страшнейшим ударом с колена в голову, но проиграл поединок

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Бостон Сэлмон

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 35 минут

Здоровья Бостону Сэлмону – ему очень жестко досталось.

На ивенте Legacy Fighting Alliance под эгидой UFC случился страшный эпизод.

Американец Бостон Сэлмон дрался с соотечественником Шоном Уэстом и после обоюдного попадания упал на настил – оппонент поднялся раньше и жесточайше убрал Сэлмона ударом с колена в голову. Брутальный нокаут не принеc Уэсту победу – он нанес удар в момент, когда колено оппонента было на настиле. По правилам MMA, в таком положении можно наносить удары только руками.

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По итогам матча Уэст был дисквалифицирован.

  • На данный момент о состоянии здоровья Сэлмона ничего не известно.

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