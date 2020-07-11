EA выложила обложку UFC 4 с Масвидалем и Адесаньей и анонсировала дату выхода

Обложка UFC 4
Фото: Twitter
Хабиб и Конор тоже есть – но только в трейлере.
Студия Electronic Arts, разрабатывающая серию игр про UFC, сообщила подробности выхода новой части.
На обложке UFC 4 красуются Хорхе Масвидаль и Исраэль Адесанья, очевидные звезды промоушна Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов появляются только в трейлере игры.
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Релиз на PlayStation 4 и Xbox One состоится 14 августа, за предзаказ геймеры получат возможность драться в роли Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
- EA работает над портированием игры на платформы нового поколения, но точной даты релиза пока нет.
- Предыдущая часть франшизы вышла в 2018 году.
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