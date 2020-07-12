Смешанные боевые искусства

Петр Ян нокаутировал Алдо и стал вторым чемпионом UFC из России

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Петр Ян

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад | Обновлено час назад

Браво! Мастерский поединок в исполнении Петра.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

27-летний Ян победил бразильского соперника Жозе Алдо – бой был досрочно завершен в пятом раунде. Петр диктовал условия на протяжении всего боя, кроме второго раунда. В заключительном Алдо рухнул на канвас, а Ян нанес сокрушительные удары локтями. Рефери остановил поединок.

Смешанные боевые искусства

Ян и Алдо провели дуэль взглядов и вежливо кивнули друг другу

ДЕНЬ НАЗАД

«Это был эпический бой, спасибо огромное. Я знал, что это будет очень сильный соперник, очень серьезное противостояние. Поэтому не форсировали. Чуть-чуть отбил переднюю ногу, весь бой пришлось драться не в своей стойке, в левосторонней. Но мы это сделали! К третьему раунду он подвымотался, и я начал его разбирать», – рассказал Ян после поединка.

  • Обновленная статистика Петра – 15 побед и одно поражение.
  • Ян – второй чемпион UFC для России. Поясом в легкой весовой категории владеет Хабиб Нурмагомедов.

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Смешанные боевые искусства

Скоро у России будет еще один чемпион UFC. И он понравится вам больше, чем Хабиб

15/06/2020 В 13:00
Смешанные боевые искусства

«Ты работаешь на меня, кудрявый». Русский боец Ян ответил на провокацию непобедимого американца

13/06/2020 В 13:27
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир