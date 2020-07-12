Петр Ян нокаутировал Алдо и стал вторым чемпионом UFC из России

Петр Ян
Фото: Getty Images
Браво! Мастерский поединок в исполнении Петра.
Российский боец смешанных единоборств Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
27-летний Ян победил бразильского соперника Жозе Алдо – бой был досрочно завершен в пятом раунде. Петр диктовал условия на протяжении всего боя, кроме второго раунда. В заключительном Алдо рухнул на канвас, а Ян нанес сокрушительные удары локтями. Рефери остановил поединок.
Ян и Алдо провели дуэль взглядов и вежливо кивнули друг другу
«Это был эпический бой, спасибо огромное. Я знал, что это будет очень сильный соперник, очень серьезное противостояние. Поэтому не форсировали. Чуть-чуть отбил переднюю ногу, весь бой пришлось драться не в своей стойке, в левосторонней. Но мы это сделали! К третьему раунду он подвымотался, и я начал его разбирать», – рассказал Ян после поединка.
- Обновленная статистика Петра – 15 побед и одно поражение.
- Ян – второй чемпион UFC для России. Поясом в легкой весовой категории владеет Хабиб Нурмагомедов.
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