Петр Ян нокаутировал Алдо и стал вторым чемпионом UFC из России

Браво! Мастерский поединок в исполнении Петра.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

27-летний Ян победил бразильского соперника Жозе Алдо – бой был досрочно завершен в пятом раунде. Петр диктовал условия на протяжении всего боя, кроме второго раунда. В заключительном Алдо рухнул на канвас, а Ян нанес сокрушительные удары локтями. Рефери остановил поединок.

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«Это был эпический бой, спасибо огромное. Я знал, что это будет очень сильный соперник, очень серьезное противостояние. Поэтому не форсировали. Чуть-чуть отбил переднюю ногу, весь бой пришлось драться не в своей стойке, в левосторонней. Но мы это сделали! К третьему раунду он подвымотался, и я начал его разбирать», – рассказал Ян после поединка.

Обновленная статистика Петра – 15 побед и одно поражение.

Ян – второй чемпион UFC для России. Поясом в легкой весовой категории владеет Хабиб Нурмагомедов.

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