Усман и Волкановски защитили титулы, русские выиграли 2 боя из четырех. Итоги и нокауты UFC 251

Хорхе Масвидаль и Камару Усман
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Помимо Петра Яна, на турнире сражались и другие российские бойцы.
В Абу-Даби завершился первый турнир на «Бойцовском острове» – UFC 251. Для российских болельщиков главным стало завоевание пояса в легчайшем весе Петром Яном, но зрители видели и другие крутейшие бои.
Главные результаты
Петр Ян нокаутировал Алдо и стал вторым чемпионом UFC из России
Главный бой состоятся между Хорхе Масвидалем и Камару Усманом. Американец нигерийского происхождения защитил пояс. Усман доминировал на протяжении всех пяти раундов и закономерно получил победу единогласным решением судей.
Австралиец Александр Волкановски защитил пояс в полулегком весе от притязаний Макса Холлоуэя. Американец не отобрал титул, хотя начал реванш лучше соперника. Бой выглядел примерно равным, и судьи раздельным решением отдали победу Волкановски.
До боя Яна Роуз Намаюнас взяла реванш у Джессики Андраде – также раздельным решением. К концу боя на лицо Джессики было страшно взглянуть, и статистика говорила не в ее пользу. Судьи зафиксировали победу Намаюнас.
Для других российских бойцов турнир сложился не так успешно, как для Яна – только одна победа из трех. Муслим Салихов в не самом зрелищном бою раздельным решением победил Элизеу Залески дос Сантоса. Максим Гришин единогласно проиграл Марчину Тыбуре, Роман Богатов – Леонардо Сантосу.
Главные нокауты
В первом же бою Дэйви Грант нокаутировал Мартина Дэя, хотя в первых раундах преимущество было именно на стороне последнего. В третьем раунде Дэй храбро ввязался в открытый обмен ударами, но пропустил панч с левой и упал на канвас.
Также зрители увидели нокаут в заключительном поединке предварительного карда между полутяжеловесами Волканом Оздемиром и Иржи Прохазкой (дебютантом UFC). Опытный швейцарский боец Оздемир оказался в нокауте во втором раунде и впервые в карьере – Прохазка провел ряд молниеносных ударов, и его соперник свалился в нокаут.
- Обновленная статистика Петра Яна – 15 побед и одно поражение.
- Ян – второй чемпион UFC для России. Поясом в легкой весовой категории владеет Хабиб Нурмагомедов.
Петр Ян нокаутировал Алдо и стал вторым чемпионом UFC из России
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