Смешанные боевые искусства

UFC почтил память Абдулманапа Нурмагомедова

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Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 41 минут

Первый турнир после смерти отца Хабиба.

UFC перед стартом турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби почтил память Абдулманапа Нурмагомедова – российского тренера по смешанным единоборствам и отца Хабиба Нурмагомедова, чемпиона промоушна в легком весе.

Перед стартом официальной трансляции телезрители увидели изображение Абдулманапа и годы его жизни – с 1962-го по 2020-й.

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  • Нурмагомедов-старший лежал в военном госпитале Москвы с двусторонней полисегментарной пневмонией и множеством других заболеваний сердца и сосудов.
  • 3 июля он скончался. Причинами смерти стали сепсис и кровоизлияние в мозг.

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