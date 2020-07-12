UFC почтил память Абдулманапа Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Первый турнир после смерти отца Хабиба.
UFC перед стартом турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби почтил память Абдулманапа Нурмагомедова – российского тренера по смешанным единоборствам и отца Хабиба Нурмагомедова, чемпиона промоушна в легком весе.
Перед стартом официальной трансляции телезрители увидели изображение Абдулманапа и годы его жизни – с 1962-го по 2020-й.
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- Нурмагомедов-старший лежал в военном госпитале Москвы с двусторонней полисегментарной пневмонией и множеством других заболеваний сердца и сосудов.
- 3 июля он скончался. Причинами смерти стали сепсис и кровоизлияние в мозг.
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