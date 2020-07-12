«Ты абсолютный отстой и уродливая картофелина». Сехудо оскорбил завоевавшего пояс Яна

Петр Ян
Фото: Getty Images
Генри поздравил Петра, но по-особенному.
Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Генри Сехудо издевательски поздравил российского бойца Петра Яна с завоеванием пояса.
«Поздравляю, драгоценный Петр Ян. Но ты абсолютный отстой! Со мной тебе повезет выстоять только два раунда. Ты уродливая картофелина», – написал 33-летний Сехудо.
Смешанные боевые искусства
Усман и Волкановски защитили титулы, русские выиграли 2 боя из четырех. Итоги и нокауты UFC 251
3 ЧАСОВ НАЗАД
- В мае Сехудо победил Доминика Круса, защитил титул и объявил о завершении карьеры.
- Ян завоевал пояс, нокаутировав Жозе Алдо.
Петр Ян нокаутировал Алдо и стал вторым чемпионом UFC из России
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Смешанные боевые искусства
«Ты работаешь на меня, кудрявый». Русский боец Ян ответил на провокацию непобедимого американца
13/06/2020 В 13:27
Смешанные боевые искусства
Петр Ян – о завершении карьеры Сехудо: «Клоун решил бежать»
10/05/2020 В 08:42
По теме