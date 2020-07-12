Смешанные боевые искусства

«Ты абсолютный отстой и уродливая картофелина». Сехудо оскорбил завоевавшего пояс Яна

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Петр Ян

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Генри поздравил Петра, но по-особенному.

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Генри Сехудо издевательски поздравил российского бойца Петра Яна с завоеванием пояса.

«Поздравляю, драгоценный Петр Ян. Но ты абсолютный отстой! Со мной тебе повезет выстоять только два раунда. Ты уродливая картофелина», – написал 33-летний Сехудо.

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  • В мае Сехудо победил Доминика Круса, защитил титул и объявил о завершении карьеры.
  • Ян завоевал пояс, нокаутировав Жозе Алдо.

Петр Ян нокаутировал Алдо и стал вторым чемпионом UFC из России

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