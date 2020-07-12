Петр Ян дьявольски хорош. Изуродовал Алдо и стал чемпионом UFC, но дальше будет сложнее

Второй пояс для России.

Шел пятый раунд титульного боя в легчайшем весе – Петр Ян плотно держал Жозе Алдо в углу клетки и параллельно лупил бразильца по голове. Рефери находился рядом, чтобы в любую секунду прервать избиение, но Жозе держался до последнего. Он ставил руки, закрывал лицо, пытался вырваться, но все бесполезно.

Больше всего этот эпизод напоминал ранние серии GTA: Ян бил, Алдо стонал, а на октагон картинно выливалась очередная порция крови. Зрелище было жутким и чисто механическим – кровища летела словно из дозатора.

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Петр Ян и Жозе Алдо Фото: Getty Images

Судья застопорил бой гораздо позже, чем следовало: возможно, верил, что Алдо еще вырвется. Но когда все наконец закончилось, Жозе растекся по клетке и поднялся с огромным трудом. Легенду зверски отмутузил парень, который всего четыре года назад был скромным ноунеймом и приехал тренироваться в зал Алдо.

Очнувшись, бразилец поздравил нового чемпиона и даже прохрипел: «I love you». После этого Ян примерил пояс и дал интервью, в котором поблагодарил вообще всех – от семьи и зрителей до тренеров и соперников.

Если взглянуть на хайлайты боя Петра и Жозе, покажется, что Ян победил с огромным запасом. В реальности все было чуть иначе. Ян построил тактику на выматывании 33-летнего оппонента, поэтому в первом раунде летел в атаку крайне осторожно. Тогда крупный (спасибо весогонке) Алдо поймал уверенность и забрал у Петра второй раунд – стало тревожно. Впрочем, дальше все сложилось по русскому сценарию: Алдо устал, замедлился и отчаялся. Он еле выжил в четвертом раунде, а в пятом сразу лег и пропускал все подряд.

Ян полностью оправдал прозвище No Mercy («Беспощадный») и самозабвенно стучал по несчастному черепу Жозе, пока не вмешался реф. Идеальная победа Петра: эффектная, важная и абсолютно заслуженная с точки зрения статистики. 194 значимых удара – новый рекорд легчайшего веса. Ян действительно сделал из Алдо котлету.

Правда, дальше будет сложнее. Если махач с Жозе устраивали чисто ради вывески (Алдо давно не тот), то следующий соперник Алджамейн Стерлинг гораздо опаснее бразильца. Во-первых, американец моложе и явно выносливее, во-вторых, очень прилично борется, в-третьих, выйдет драться насмерть. У Алдо такого не было – он сделал ставку на первые раунды, а потом просто старался достойно уступить.

Петр Ян и Жозе Алдо Фото: Getty Images

Правда, сейчас Петр будет фаворитом любого боя – даже Стерлинг признал, что русский нокаутер очень крут. У Яна отличное кардио, приличная оборона, хлесткие удары и феерически холодная голова – он просто выходит и побеждает. Учитывая, что времени до защиты полно, Петр сможет полноценно подготовится к Алджамейну и выпотрошить его так же безжалостно, как бедного Алдо.

Характерно, что бой Яна стал единственным титульником на UFC 251, в котором победитель определился досрочно – два других боя прошли полную дистанцию. Алекс Волкановски осыпал Холлоуэя значимыми ударами, но Макс выстоял и проиграл судейским решением. Примерно то же самое было и у Масвидаля с Усманом: Хорхе выпорхнул на шестидневном уведомлении, сделал ставку на первый раунд, а потом Камару захватил инициативу и рационально перебил американского рубаку.

Так что из всех победителей главных боев лучшее шоу выдал именно Петр Ян – обычный парень, ставший вторым после Хабиба чемпионом UFC из России.

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