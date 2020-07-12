Менеджер Хабиба прокомментировал информацию о завершении бойцом карьеры

Али Абдель-Азиз призвал отнестись к ситуации с уважением.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что любую информацию о завершении бойцом карьеры следует считать ложной.

«Некоторые российские медиа приписали мне слова о том, что Хабиб закончил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит после смерти отца. Хочу, чтобы все отнеслись к ситуации с уважением и не распространяли фейковые новости», – написал Абдель-Азиз.

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Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в 57-летнем возрасте. Причинами смерти стали сепсис и кровоизлияние в мозг.

Пока неясно, состоится ли запланированный на сентябрь бой Хабиба с Джастином Гэтжи.

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