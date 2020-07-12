«Рефери пытался убить Алдо?» Уайт и фанаты UFC возмущены судейством в бою Яна

Популярность набирает точка зрения, что бой стоило завершить гораздо раньше и избежать лишнего кровопролития.

Петр Ян деклассировал Жозе Алдо в бою за пояс UFC, а после поединка светлый канвас был забрызган кровью бразильца. Последний раунд получился настоящим избиением: переведя бой в партер, Ян попадал кулаками, локтями и коленями, а Алдо почти купался в собственной крови. В сумме за неполные пять минут Петр нанес 61 удар. Бразилец ответил всего одним.

Рефери долго терпел перфоманс бойца по прозвищу Беспощадный, и наконец остановил поединок, хотя по-хорошему сделать это нужно было раньше: Алдо терпел, но явно не мог переломить ситуацию в свою пользу. Любители UFC в соцсетях подвергли судью волне хейта и упрекнули в излишней жестокости.

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«Никогда больше не подпускайте Леона Робертса к судейству».

«Реф пытался убить Алдо?»

«Алдо вытерпел около 30 необязательных ударов по голове. Тошно».

«Эта драка должна была быть остановлена раньше».

«Его нельзя подпускать к ММА всю оставшуюся жизнь».

«Леон Робертс отправил свой разум в отпуск?»

«Почему рефери так сильно ненавидит Алдо?»

Видимо, точку зрения юзеров твиттера разделили журналисты, потому что вопрос о работе Леона Робертса после боя задали и Яну, и президенту UFC Дэйне Уайту.

«Что касается остановки, думаю, все было правильно. Это был чемпионский поединок, где сражаются два воина. Чтобы не было после никаких разговоров, нужно биться до конца, пока рефери не будет уверен в решении на все 100 процентов», – сказал Петр на пресс-конференции.

Зато Уайт не поддержал новоявленного чемпиона в его мнении. «Что касается рефери – отвратительная работа. Бой должен был быть остановлен намного раньше», – лаконично заявил Дэйна.

Петр Ян дьявольски хорош. Изуродовал Алдо и стал чемпионом UFC, но дальше будет сложнее

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