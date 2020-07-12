Намаюнас дала интервью с огромной гематомой под глазом и рассеченным носом

Роуз Намаюнас
Фото: Getty Images
Кажется, Роуз даже не заметила повреждений.
Президент UFC Дэйна Уайт показал лицо бойца Роуз Намаюнас после победы над Джессикой Андраде.
Под левым глазом 28-летней американки образовалась гематома, из рассечения на носу капает кровь, которую девушка промокает полотенцем.
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Несмотря на травмы, Намаюнас с улыбкой раздавала интервью после победы
- На UFC 251 Роуз победила Андраде раздельным решением судей.
- Бой девушек признан лучшим поединком ивента, на котором Петр Ян из России завоевал чемпионский пояс.
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