Намаюнас дала интервью с огромной гематомой под глазом и рассеченным носом

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Кажется, Роуз даже не заметила повреждений.

Президент UFC Дэйна Уайт показал лицо бойца Роуз Намаюнас после победы над Джессикой Андраде.

Под левым глазом 28-летней американки образовалась гематома, из рассечения на носу капает кровь, которую девушка промокает полотенцем.

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Несмотря на травмы, Намаюнас с улыбкой раздавала интервью после победы

На UFC 251 Роуз победила Андраде раздельным решением судей.

Бой девушек признан лучшим поединком ивента, на котором Петр Ян из России завоевал чемпионский пояс.

Енджейчик 15 минут дралась с кошмарными гематомами на лице

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