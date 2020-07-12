Смешанные боевые искусства

Намаюнас дала интервью с огромной гематомой под глазом и рассеченным носом

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Роуз Намаюнас

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
минута назад

Кажется, Роуз даже не заметила повреждений.

Президент UFC Дэйна Уайт показал лицо бойца Роуз Намаюнас после победы над Джессикой Андраде.

Под левым глазом 28-летней американки образовалась гематома, из рассечения на носу капает кровь, которую девушка промокает полотенцем.

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Несмотря на травмы, Намаюнас с улыбкой раздавала интервью после победы

  • На UFC 251 Роуз победила Андраде раздельным решением судей.
  • Бой девушек признан лучшим поединком ивента, на котором Петр Ян из России завоевал чемпионский пояс.

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