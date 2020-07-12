Низкорослый боец-легковес расправился с двухметровым соперником

Фрик-бой в Бразилии
Фото: Other Agency
Разница в росте составила почти 40 сантиметров.
Бразильский MMA-промоушн свел в поединке бойцов разных параметров: в октагоне встретились парень ростом 5 футов 4 дюйма (163 сантиметра) и его соперник ростом 6 футов 7 дюймов (2 метра).
Sportbible описывает, что поначалу на разницу было смешно смотреть, а двухметровый Савио на вид обладал монументальным преимуществом и выглядел как человек с ломом в руках против семилетнего. Но ударам высокого бойца не хватало силы, поэтому победа досталась Сельсо – его низкому сопернику. Результат был зафиксирован судейским решением.
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Полное видео боя прилагается.
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