Смешанные боевые искусства

Низкорослый боец-легковес расправился с двухметровым соперником

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Фрик-бой в Бразилии

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
час назад

Разница в росте составила почти 40 сантиметров.

Бразильский MMA-промоушн свел в поединке бойцов разных параметров: в октагоне встретились парень ростом 5 футов 4 дюйма (163 сантиметра) и его соперник ростом 6 футов 7 дюймов (2 метра).

Sportbible описывает, что поначалу на разницу было смешно смотреть, а двухметровый Савио на вид обладал монументальным преимуществом и выглядел как человек с ломом в руках против семилетнего. Но ударам высокого бойца не хватало силы, поэтому победа досталась Сельсо – его низкому сопернику. Результат был зафиксирован судейским решением.

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