Ян – о Сехудо: «Не знаю, как назвать его. Проститутка, что ли?»

Русский боец ответил на критику.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отреагировал на оскорбительные слова экс-обладателя пояса Генри Сехудо.

«Это очередное... Не знаю, как назвать его. Проститутка, что ли? Выскочит сейчас, то убежал, то опять выскочил. Пусть говорят, что хотят. Сегодня мое время, мой день, и я не обращаю внимания. Я подерусь с любым, кого мне дадут», – заявил 27-летний Ян на пресс-конференции.

Смешанные боевые искусства «Рефери пытался убить Алдо?» Уайт и фанаты UFC возмущены судейством в бою Яна 2 ЧАСОВ НАЗАД

Российский боец нокаутировал Жозе Алдо – бой досрочно завершился в пятом раунде.

Бывший чемпион Сехудо назвал Яна полным отстоем и уродливой картофелиной.

Петр Ян дьявольски хорош. Изуродовал Алдо и стал чемпионом UFC, но дальше будет сложнее

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Смешанные боевые искусства Петр Ян нокаутировал Алдо и стал вторым чемпионом UFC из России 7 ЧАСОВ НАЗАД