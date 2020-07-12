Смешанные боевые искусства

Ян – о Сехудо: «Не знаю, как назвать его. Проститутка, что ли?»

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Петр Ян

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 42 минут

Русский боец ответил на критику.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отреагировал на оскорбительные слова экс-обладателя пояса Генри Сехудо.

«Это очередное... Не знаю, как назвать его. Проститутка, что ли? Выскочит сейчас, то убежал, то опять выскочил. Пусть говорят, что хотят. Сегодня мое время, мой день, и я не обращаю внимания. Я подерусь с любым, кого мне дадут», – заявил 27-летний Ян на пресс-конференции.

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  • Российский боец нокаутировал Жозе Алдо – бой досрочно завершился в пятом раунде.
  • Бывший чемпион Сехудо назвал Яна полным отстоем и уродливой картофелиной.

Петр Ян дьявольски хорош. Изуродовал Алдо и стал чемпионом UFC, но дальше будет сложнее

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