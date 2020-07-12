Ян – о Сехудо: «Не знаю, как назвать его. Проститутка, что ли?»

Петр Ян
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Русский боец ответил на критику.
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отреагировал на оскорбительные слова экс-обладателя пояса Генри Сехудо.
«Это очередное... Не знаю, как назвать его. Проститутка, что ли? Выскочит сейчас, то убежал, то опять выскочил. Пусть говорят, что хотят. Сегодня мое время, мой день, и я не обращаю внимания. Я подерусь с любым, кого мне дадут», – заявил 27-летний Ян на пресс-конференции.
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- Российский боец нокаутировал Жозе Алдо – бой досрочно завершился в пятом раунде.
- Бывший чемпион Сехудо назвал Яна полным отстоем и уродливой картофелиной.
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