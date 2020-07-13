Шлеменко прокомментировал соперничество Хабиба и Яна

Александр уверен, что двум чемпионам UFC от России нечего делить.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что чемпионы UFC Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян не будут соревноваться за право считаться лучшим бойцом.

«Можно ли сказать, что Хабиб и Ян будут соревноваться между собой за повод считаться лучшим бойцом ММА? Думаю, Пете это не важно. Завтра у нас еще у кого-нибудь получится, и опять пойдут сравнения с Хабибом? Какая вообще разница? Главное, чтобы у нас было больше чемпионов. К тому же, у них разные весовые категории. Не вижу смысла для какого-то соревнования», – цитирует 36-летнего Шлеменко Sport24.

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