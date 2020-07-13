Ян рассказал, на что потратит гонорар за победу над Алдо

Также чемпион UFC приоткрыл дальнейшие карьерные планы.

Российский чемпион UFC Петр Ян рассказал, как распорядится гонораром за победу над бразильцем Жозе Алдо в рамках турнира UFC 251.

«Я строю маме дом. Хочу построить большой семейный дом. У меня такой план. Обеспечил ли я себя на жизнь? Если мне придется завтра не драться, то я уже смогу себе построить жизнь. Я знаю, чем могу заниматься и где себя найти. Но я еще молод и сейчас нахожусь, наверное, на самом пике своего развития, где постепенно набираюсь опыта и многие вещи начинаю понимать иначе», – цитирует 27-летнего Яна Sport24.

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О дальнейших планах боец сказал следующее: «Я не собираюсь останавливаться. Дальше буду защищать свой пояс. У нас есть топовые претенденты, которые заслуживают драться за него. Алджамейн Стерлинг, например, и еще несколько номеров. Я хочу драться именно с ними. С теми, кто первый на очереди. Посмотрим, что будет дальше по датам и прочему, но моя основная цель – защищать пояс от реальных претендентов».

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и завоевал пояс в легчайшей весовой категории.

Петр стал вторым чемпионом UFC от России – в легком весе титул удерживает Хабиб Нурмагомедов.

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