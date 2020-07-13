Алджамейн Стерлинг тоже хочет в компанию к чемпионам UFC.

Американский боец Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Алдо. Благодаря этому успеху Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

Стерлинг опубликовал в инстаграме мем из порнофильма под названием «Оргия – новый черный». На месте всех темнокожих персонажей прифотошоплено лицо Алджамейна, на месте единственной белой девушки – лицо Яна. «Иду за этим», – подписал американец фото.

Смешанные боевые искусства Ян рассказал, на что потратит гонорар за победу над Алдо 2 ЧАСОВ НАЗАД

Ранее Стерлинг победил Кори Сэндхагена удушающим приемом и стал претендентом на титул в легчайшем весе. Бой проходил в июне.

Ян – второй чемпион UFC из России. Первым в 2018-м стал Хабиб Нурмагомедов.

Петр Ян дьявольски хорош. Изуродовал Алдо и стал чемпионом UFC, но дальше будет сложнее

Подписывайся на нас Вконтакте

Смешанные боевые искусства Ян – о Сехудо: «Не знаю, как назвать его. Проститутка, что ли?» ВЧЕРА В 13:26