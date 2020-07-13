Eurosport
Фото: Instagram
Алджамейн Стерлинг тоже хочет в компанию к чемпионам UFC.
Американский боец Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу россиянина Петра Яна над бразильцем Жозе Алдо. Благодаря этому успеху Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе.
Стерлинг опубликовал в инстаграме мем из порнофильма под названием «Оргия – новый черный». На месте всех темнокожих персонажей прифотошоплено лицо Алджамейна, на месте единственной белой девушки – лицо Яна. «Иду за этим», – подписал американец фото.
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- Ранее Стерлинг победил Кори Сэндхагена удушающим приемом и стал претендентом на титул в легчайшем весе. Бой проходил в июне.
- Ян – второй чемпион UFC из России. Первым в 2018-м стал Хабиб Нурмагомедов.
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