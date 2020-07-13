Смешанные боевые искусства

Кадыров – про Яна: «Уверен, его ждет очень яркое будущее в ММА»

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Рамзан Кадыров

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
29 минут назад | Обновлено 26 минут назад

Рамзан Ахматович напомнил, что Ян начинал свое восхождение в промоушне ACA.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на завоевание россиянином Петром Яном чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

«Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе в рамках номерного турнира в Абу-Даби. Теперь в самом крупном ММА-промоушне в мире сразу два обладателя титула из России! Петр одержал яркую и убедительную победу над легендой смешанных единоборств – Жозе Алдо из Бразилии. Он доминировал на протяжении всего поединка и выиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

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С большим удовольствием отмечу, что Петр начал свое восхождение в чеченском промоушне – ACA. Он был чемпионом и яркой звездой в нашей лиге! Я от всей души поздравляю Петра с завоеванием титула чемпиона UFC. И, конечно же, желаю дальнейших успехов в спортивной карьере. Уверен, его ждет очень яркое будущее в мире ММА», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

  • Следующим соперником Яна может стать бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо, если он возобновит карьеру.
  • Перчатку Яну уже бросил другой представитель легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг.

Петр Ян дьявольски хорош. Изуродовал Алдо и стал чемпионом UFC, но дальше будет сложнее

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