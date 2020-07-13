Смешанные боевые искусства

Емельяненко-младший: «В UFC нет супербойцов, это просто распиаренный турнир»

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Александр Емельяненко

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
8 минут назад

Александр за то, чтобы развивать смешанные единоборства в России, а не ездить за океан.

Российский боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал свой предстоящий поединок с Магомедом Исмаиловым.

«У меня нервы, как стальные канаты. Чего ты там буровишь, Магомед? Ты драться не умеешь. Только прошу – сразу не падай, постой на ногах. Тренируй голову, подойди и понабивай ее обо что-то. Я тебе такие серии буду в голову вбивать! Почему я согласился на бой с Исмаиловым? Ну, во-первых, нельзя иностранцев было сюда везти. Нам нужно внутри страны развивать ММА, свое, наше.

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В UFC нет супербойцов, это просто распиаренный турнир. Нам нужно делать точно так же, создавать свое. Не ехать в Америку, чтобы там продвигать спорт, а делать все у себя. Я пересмотрел свое видение и готов драться с российскими бойцами, чтобы мы показывали, как мы умеем драться. Исмаилов, ты легче Кокляева в два раза. Наедай блинами пузо», – цитирует Емельяненко «Чемпионат».

  • Ранее Емельяненко сообщил, что переболел коронавирусом – еще до начала пандемии.
  • Емельяненко проведет поединок против Исмаилова 24 июля, бой перенесли из Москвы в Сочи.

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