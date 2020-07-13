Александр Емельяненко
Фото: Instagram
Александр за то, чтобы развивать смешанные единоборства в России, а не ездить за океан.
Российский боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал свой предстоящий поединок с Магомедом Исмаиловым.
«У меня нервы, как стальные канаты. Чего ты там буровишь, Магомед? Ты драться не умеешь. Только прошу – сразу не падай, постой на ногах. Тренируй голову, подойди и понабивай ее обо что-то. Я тебе такие серии буду в голову вбивать! Почему я согласился на бой с Исмаиловым? Ну, во-первых, нельзя иностранцев было сюда везти. Нам нужно внутри страны развивать ММА, свое, наше.
«Такой он был, пуп земли». Александр Емельяненко – откровенно об отношениях с Федором
В UFC нет супербойцов, это просто распиаренный турнир. Нам нужно делать точно так же, создавать свое. Не ехать в Америку, чтобы там продвигать спорт, а делать все у себя. Я пересмотрел свое видение и готов драться с российскими бойцами, чтобы мы показывали, как мы умеем драться. Исмаилов, ты легче Кокляева в два раза. Наедай блинами пузо», – цитирует Емельяненко «Чемпионат».
- Ранее Емельяненко сообщил, что переболел коронавирусом – еще до начала пандемии.
- Емельяненко проведет поединок против Исмаилова 24 июля, бой перенесли из Москвы в Сочи.
«У 95% спортсменов просто нет средств на это». Сидят ли бойцы ММА из России поголовно на допинге?
Качай приложение Eurosport для iOS или Android