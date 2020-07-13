Александр за то, чтобы развивать смешанные единоборства в России, а не ездить за океан.

Российский боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал свой предстоящий поединок с Магомедом Исмаиловым.

«У меня нервы, как стальные канаты. Чего ты там буровишь, Магомед? Ты драться не умеешь. Только прошу – сразу не падай, постой на ногах. Тренируй голову, подойди и понабивай ее обо что-то. Я тебе такие серии буду в голову вбивать! Почему я согласился на бой с Исмаиловым? Ну, во-первых, нельзя иностранцев было сюда везти. Нам нужно внутри страны развивать ММА, свое, наше.

Смешанные боевые искусства «Такой он был, пуп земли». Александр Емельяненко – откровенно об отношениях с Федором 10/07/2020 В 19:00

В UFC нет супербойцов, это просто распиаренный турнир. Нам нужно делать точно так же, создавать свое. Не ехать в Америку, чтобы там продвигать спорт, а делать все у себя. Я пересмотрел свое видение и готов драться с российскими бойцами, чтобы мы показывали, как мы умеем драться. Исмаилов, ты легче Кокляева в два раза. Наедай блинами пузо», – цитирует Емельяненко «Чемпионат».

Ранее Емельяненко сообщил , что переболел коронавирусом – еще до начала пандемии.

Емельяненко проведет поединок против Исмаилова 24 июля, бой перенесли из Москвы в Сочи.

«У 95% спортсменов просто нет средств на это». Сидят ли бойцы ММА из России поголовно на допинге?

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства «Ахмат» – сила!» Емельяненко принял вызов Харитонова 08/07/2020 В 18:29