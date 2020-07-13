Смешанные боевые искусства

«Опять народ травишь! Не пейте это». Емельяненко раскритиковали за рекламу энергетика

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Александр Емельяненко

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
19 минут назад

Александр пропиарил халяльный напиток.

Боец MMA Александр Емельяненко столкнулся с критикой после того, как прорекламировал энергетический напиток в инстаграме. Собственные подписчики не оценили:

«Саня, ты вообще! Как можно рекламировать такую ***** [фигню]?», «Дно, конечно», «Скоро водку начнет такими темпами рекламировать», «Опять народ травишь! Не пейте это дерьмо, оно токсичное», – получил младший брат Федора Емельяненко в комментариях.

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