«Опять народ травишь! Не пейте это». Емельяненко раскритиковали за рекламу энергетика

Александр Емельяненко
Фото: Instagram
Александр пропиарил халяльный напиток.
Боец MMA Александр Емельяненко столкнулся с критикой после того, как прорекламировал энергетический напиток в инстаграме. Собственные подписчики не оценили:
«Саня, ты вообще! Как можно рекламировать такую ***** [фигню]?», «Дно, конечно», «Скоро водку начнет такими темпами рекламировать», «Опять народ травишь! Не пейте это дерьмо, оно токсичное», – получил младший брат Федора Емельяненко в комментариях.
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