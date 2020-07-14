Смешанные боевые искусства

Больной коронавирусом тренер Масвидаля по видеосвязи подсказывал ему в бою с Усманом

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Хорхе Масвидаль

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
16 минут назад

Боец не остался без поддержки коуча.

Хорхе Масвидаль проиграл Камару Усману на ивенте UFC на «Бойцовском острове».

Тренер Масвидаля Майк Браун заразился COVID-19 перед главным поединком UFC 251 и не смог физически присутствовать в углу бойца, но нашел оригинальный выход из положения. Коуч подсказывал Хорхе между раундами по видеосвязи.

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  • Усман доминировал на протяжении всех пяти раундов и победил единогласным решением судей.
  • Американец нигерийского происхождения защитил пояс в полусреднем весе.

Усман и Волкановски защитили титулы, русские выиграли 2 боя из четырех. Итоги и нокауты UFC 251

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