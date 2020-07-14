Больной коронавирусом тренер Масвидаля по видеосвязи подсказывал ему в бою с Усманом

Хорхе Масвидаль
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Боец не остался без поддержки коуча.
Хорхе Масвидаль проиграл Камару Усману на ивенте UFC на «Бойцовском острове».
Тренер Масвидаля Майк Браун заразился COVID-19 перед главным поединком UFC 251 и не смог физически присутствовать в углу бойца, но нашел оригинальный выход из положения. Коуч подсказывал Хорхе между раундами по видеосвязи.
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- Американец нигерийского происхождения защитил пояс в полусреднем весе.
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