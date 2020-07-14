«Мне приятно, когда люди знают, что я из России». Ян – о сравнениях с Нурмагомедовым и флаге

Новый чемпион UFC объяснил, что они с Хабибом абсолютно разные.

Россйиский чемпион UFC Петр Ян высказался о соперничестве с Хабибом Нурмагомедовым и рассказал, почему всегда выходит на поединки с российским флагом.

– Я представляю Россию, нашу страну. Мне приятно, когда люди знают, что я из России.

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– То есть таким образом хотите сделать так, чтобы все знали – русские мужики умеют драться?

– Нет. Это и так все знают. Но многие люди из России смотрят бои, видят меня с флагом... Это уже некий мой образ. Плюс это мотивация для нашего народа, для молодежи и российских спортсменов.

– Сейчас пойдут разговоры насчет того, кто круче – вы или Хабиб Нурмагомедов.

– Я не считаю, что нас нужно сравнивать. Мы абсолютно разные. Мы в разных весовых категориях. У нас разные стили. Каждый по-своему хорош. Я не хочу быть на кого-то похожим. Каждый хорош по-своему, – заявил 27-летний Ян в интервью «Спорт-Экспрессу».

Петр завоевал чемпионский пояс в легчайшей весовой категории, нокаутировав Жозе Алдо.

Нурмагомедов удерживает титул в легком весе.

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