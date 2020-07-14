Говорят, Хабиб завершит карьеру в UFC из-за смерти отца. Разоблачаем главный фейк недели

В 2020 году любой школьник может придумать сенсацию.

На прошлой неделе по «ВКонтакте», инстаграму и ютьюбу разлетелось грустное видео. Оно идет всего 34 секунды, а на обложке написано: «Хабиб ушел из UFC». Люди запускают ролик, и печальный закадровый голос цитирует менеджера Нурмагомедова, Али Абдель-Азиза.

«У Хабиба больше нет желания драться. С уходом отца его внутренний огонь погас. Вы должны понимать, каково ему сейчас – отец для него был всем. В нашем последнем разговоре он сказал мне, что никакие титулы, никакие бои для него больше не имеют значения, когда рядом с ним нет отца. Нет того, кто будет гордиться им больше, чем отец. Он сказал мне, что это уже все. Он не вернется. И я его прекрасно понимаю: он долго не сможет оправиться после такой потери», – такие слова моментально разошлись по российским соцсетям.

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Абдель-Азиз уже все опроверг, но ролик продолжает собирать просмотры, а люди в комментариях переживают из-за решения Хабиба. Ниже – ответы на главные вопросы о будущем Нурмагомедова.

Почему цитата Али – фейк?

Реплики менеджера нет ни в одном источнике, кроме этого видео. Вероятно, какой-то хитрый создатель ММА-контента смонтировал абсолютно лживый ролик ради монетизации, подписок, лайков, комментариев и так далее.

Затем произошла цепная реакция: никто не привык проверять первоисточник, поэтому паблики про UFC раздали обжигающую сенсацию и тоже собрали драгоценные репосты. Из «ВКонтакте» видео перетекло в инстаграм, а там вообще все просто – таким шокирующим контентом сразу же хочется поделиться.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Мораль очень простая: при виде подобных молний нужно сразу вбивать прямую цитату в гугл. Если там ничего нет, видео – фейк.

А если цитата Азиза – эксклюзив?

Да, можно подумать, будто автор этого ролика сам пообщался с Али Абдель-Азизом и добыл сумасшедший инсайд. Здесь придется включать голову: спортсмены уровня Хабиба всегда сами объявляют о подобных решениях. Как минимум у себя в соцсетях, как максимум – на пресс-конференциях. Никто не перекладывает эту миссию на менеджера: у Али элементарно нет полномочий, чтобы говорить такие вещи за Хабиба.

Так что видео – тотальная выдумка с первой до последней секунды. Правда, очень талантливая: и заголовок, и картинка-превью, и даже цитата Абдель-Азиза подделаны просто мастерски.

Чем сейчас занят Нурмагомедов?

4 июля Хабиб должен был дать пресс-конференцию, но отменил ее, потому что 3 июля скончался Абдулманап. С тех пор Орел молчит и приходит в себя. Известно лишь то, что боец уже на следующий день после смерти отца повез его тело на похороны в Дагестан.

Так Хабиб еще будет драться? Или правда закончит карьеру?

Люди, которые лично знают чемпиона UFC, не сомневаются: сейчас ему бесконечно тяжело, но Хабиб однозначно вернется в октагон. Во-первых, потому что нужно победить Гэтжи и посвятить очередной триумф отцу – это важный жест. Во-вторых, уходить в тень просто не в характере Орла: он осознает свою роль в ММА и не может закончить просто так.

Конечно, для завершения карьеры есть уважительная причина, но для Хабиба это будет проявлением слабости. Наоборот, надо вернуться и показать характер. Кроме того, интенсивнейшая подготовка к ближайшему ивенту поможет хотя бы слегка отвлечься от тяжелейшей потери.

Хабиб Нурмагомедов и Абдулманап Нурмагомедов Фото: Instagram

Единственное, что предполагают ММА-инсайдеры, – перенос боя либо на конец 2020 года, либо на начало 2021-го. Неизвестно, сколько времени понадобится Хабибу, чтобы оправиться, но сроки точно будут разумными.

Поэтому боссы UFC должны пойти навстречу и передвинуть титульник против Гэтжи на более поздние даты. Нурмагомедову не придется сдавать пояс – Хабиб сделает все, чтобы сохранить его в память об отце.

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