Петр Ян
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Владимир Владимирович поздравлял Хабиба, а что по Петру Яну?
Саят Абдрахманов, менеджер чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, рассказал, позвонил ли бойцу президент России Владимир Путин после его успеха.
«Путин не звонил. Но очевидно, что это всегда будет присутствовать. Возможно, какие-то губернаторы будут стараться привязать себя к этому событию. У нас в Казахстане тоже так часто бывает.
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Пока спортсмен ничего не добьется, ему не помогают, а как только он чего-то добился, начинают сразу пытаться рядом быть, присвоить себе его заслуги, грамотку вручить или еще что-то. Здесь уже на усмотрение Петра», – цитирует Абдрахманова Sport24.
- Следующим соперником Яна после победы над Жозе Алдо может стать бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо, если он возобновит карьеру.
- Перчатку Яну уже бросил другой представитель легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг.
Петр Ян дьявольски хорош. Изуродовал Алдо и стал чемпионом UFC, но дальше будет сложнее
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